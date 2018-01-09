EkonomiMTVde 3 taksit imkanı
OTOMOTİV

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar? MTV nasıl ödenir?

MTV'de 3 taksit imkanı

Yeni yıla girmemizle birlikte araba sahibi vatandaşlar 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemeye başladı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sorgulaması yapanlar, MTV'yi nasıl ödeyeceğini merak ediyor. Bazı bankalar MTV için 3 taksit imkanı sunarken, MTV nasıl ödenir, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden MTV nasıl ödenir, 2018 MTV ne kadar oldu gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
MTV, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden ödenebileceği gibi bankaların internet sayfalarından ve uygulamalarından da ödenebilir.
MTV, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden ödenebileceği gibi bankaların internet sayfalarından ve uygulamalarından da ödenebilir.

2018 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşlar, hangi araç için ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyeceğini merak ederek sorgulamalara başladı. Bununla birlikte merak edilen ve detaylı bilgi almak üzere sorgulanan bir diğer konu ise, 2018 MTV vergisinin nasıl hesaplandığı ve ödemelerin nasıl yapıldığına ilişkin oldu. Peki, 2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)nasıl hesaplanır? Bankalar MTV için 3 taksite kadar ödeme imkanı sunarken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinden MTV nasıl ödenir? İşte MTV vergisi hesaplama ve ödeme ekranı...

Torba Yasa (Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun), Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan yeni yürürlük doğrultusunda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ödeme yapılacak yeni zamlı oranlar belli oldu. Bununla birlikte alınan kararla birlikte, 2018’den itibaren alınan araçlarda silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.

2018 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?

Merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

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31 ARALIK 2017’DEN ÖNCE KAYIT VE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR DİKKAT!

31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.

Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bilgilerinizi doldurup, "TAMAM" seçeneğine basın.

GİB'in internet sitesinde bilgilerinizi doldurup "TAMAM" seçeneğine bastığınızda karşınıza ne kadar MTV ödeyeceğinize dair bir bilgi ekranı çıkar.

Tüm işlemleri yaptıktan sonra karşınıza ödeme ekranı gelecek. Bu ekrana da kredi kartı bilgilerinizi girip onaylayacaksınız.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

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BANKALARDAN ÜÇ TAKSİT İMKANI

Bazı bankalar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sağlıyor. Örneğin Akbank, MTV ödemelerinde kredi kartı ve internet bankacılığı üzerinden 3 taksit imkanı sunuyor. Garanti Bankası, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası gibi bankalar da MTV'yi üç taksitte ödeme gibi öneriler getiriyor. İsteyen tek ödeme ve iki taksit halinde de ödeme yapabiliyor.

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