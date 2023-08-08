Mücevher ve kuyumcu ürünleri ithalatına yeni düzenleme: Yüzde 20 ek yükümlülük uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;

Altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin ithalatında yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak.