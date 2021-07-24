Ekonomi Mudanya Belediyesine ait 27 taşınmaz kiraya verilecek
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Mudanya Belediyesine ait 27 taşınmaz kiraya verilecek

Mudanya Belediyesi, 27 taşınmaz kiraya verileceğini duyurdu. Belediye, ihalenin 28 Temmuz'da 'açık ihale usulü' olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mudanya Belediyesine ait 27 taşınmaz kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; tapu bilgileri, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen tasarrufu/mülkiyeti belediyemize ait 27(YirmiYedi) adet taşınmaz 2886/45. mad.(Açık teklif usulü) ile 3(üç) yıllığına kiralanmak üzere ve 28.07.2021 Çarşamba günü ihaleye çıkartılacaktır.

İhaleye iştirak edeceklerin istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Mudanya Belediyesi hizmet binası encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

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