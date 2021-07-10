Muğla genelinde 111 işyeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiralanmak üzere 29.07.2021 tarihinde ihale edilecektir. İlanda yer alan Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 27.07.2021 Salı günü saat 17:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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