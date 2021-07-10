Ekonomi Muğla genelinde 111 işyeri kiraya verilecek
BASIN İLAN

Muğla genelinde 111 işyeri kiraya verilecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 111 adet taşınmaz kiraya verilecek. İşyeri, market, büfe, bilet satış yeri, restoran, terzi, berber vb. nitelikteki işyerleri, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan çok amaçlı salonda toplanacak ihale komisyonu huzurunda 29 Temmuz 2021 tarihinde açık teklif usulü ile kiralanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla genelinde 111 işyeri kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile kiralanmak üzere 29.07.2021 tarihinde ihale edilecektir. İlanda yer alan Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 10.00’da; Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerindeki taşınmazların ihalesi saat 14.00’de ilanda belirtilen sıraya göre yapılacaktır.

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 27.07.2021 Salı günü saat 17:00’ ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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