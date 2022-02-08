Ekonomi Muğla genelinde iş yerleri kiraya verilecek
BASIN İLAN

Muğla genelinde iş yerleri kiraya verilecek

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 98 adet taşınmaz kiraya verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla genelinde iş yerleri kiraya verilecek
Muğla.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan'da bulunan iş yeri nitelikli taşınmazların kiralama ihalesi, 17 Şubat 2022 tarihinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde bulunan Çok Amaçlı Salon’da İhale Komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak.

İhale dokümanları, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'ndan bedelsiz olarak temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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