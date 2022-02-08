Muğla genelinde iş yerleri kiraya verilecek

Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü "Kontrol Bot-5" göreve başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığının kullanımı için yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye - Yunanistan deniz yan hududunda göreve başladı.



12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor. İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor. Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev icra edebilecek özelliklere sahip.