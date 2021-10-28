Muğla Milas-Bodrum Havalimanı taksi hizmetleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; söz konusu hizmete ait ihale şartnamesi, şartname eki taahhütname ve sözleşme taslağını DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Muğla Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 250 TL karşılığında temin edilebilir.
İhaleye katılmak isteyenler 1.000.000 TL geçici teminat verecekler. İhale 4 Kasım 2021 günü saat 14.30’da DHMİ Muğla Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak.