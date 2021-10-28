Ekonomi Muğla Milas-Bodrum Havalimanı taksi hizmetleri kiraya verilecek
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Muğla Milas-Bodrum Havalimanı taksi hizmetleri kiraya verilecek

Muğla Milas-Bodrum Havalimanı taksi hizmetleri, en fazla 4 yaşında en az 120 araç ile hizmet verilmesi kaydıyla her bir araçtan KDV dahil 1.500.-TL/Araç/Ay kira bedeli üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek 1 yıllığına kiraya verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla Milas-Bodrum Havalimanı taksi hizmetleri kiraya verilecek
Bodrum Havalimanı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; söz konusu hizmete ait ihale şartnamesi, şartname eki taahhütname ve sözleşme taslağını DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığından veya Muğla Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünden KDV dâhil 250 TL karşılığında temin edilebilir.

İhaleye katılmak isteyenler 1.000.000 TL geçici teminat verecekler. İhale 4 Kasım 2021 günü saat 14.30’da DHMİ Muğla Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünde yapılacak.

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