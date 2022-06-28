Ekonomi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
BASIN İLAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 27 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

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