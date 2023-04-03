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Ekonomi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımın 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

08:45 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 42 (kırk iki) sözleşmeli personel alınacak.


#Basın İlan Kurumu
#Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
#Sözleşmeli Personel
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