Ekonomi Muhtasar beyannamelerinin verilme süresi 3 ay ertelendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Muhtasar beyannamelerinin verilme süresi 3 ay ertelendi

Koronavirüsten etkilenen mükelleflerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresi Temmuz ayına erteledi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden etkilenen mükelleflerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresini Temmuz ayına erteledi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğinde, "18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde” denildi.

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