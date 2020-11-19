Sadece 50 metrekarelik alana inşa edildi: 10 bin gence ekmek kapısı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine satın alınan 50 dönümlük alanda tekstil atölyesi inşaat çalışmaları devam ediyor. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve İl Özel İdaresinin de katkılarıyla fiziki gerçekleşmesi yüzde 85 tamamlanan atölyeler, 2021 yılında hizmet vermeye başlayacak. Tekstile yönelik kullanılacak olan kümeleşme alanındaki atölyelerde 10 bin gence istihdam sağlanması hedefleniyor.

Binanın yaklaşık maliyetinin 2 milyon lira civarında olduğunu kaydeden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, “Bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tekstil atölyesi olarak binamız inşa ediliyor. Şu anda binanın fiziki gerçekleşmesi yüzde 85 civarındadır. Bunun yanında binanın kuzey tarafına yeni bir bin metrekarelik bir binanın yapılması için zemin etüdü yaptırıldı. İnşallah 2021 yılı içerisinde o binamızı da yaptıracağız. Burası tekstile yönelik bir kümeleşme alanı olacak. Valimiz ve vekilimizin girişimleri sonucu bu arsanın üzerinde bakanımızın da katkılarıyla 10 bin insan istihdam edilecek. 6. bölge alanı nedeniyle ilimiz tekstil alanıyla ilgili avantajlı bir il. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bir iliz. Bizlerde gençlere iş imkanı sağlamak babında İl Özel İdaresi olarak valimizin girişimleri sonucu iyi bir iş fırsatını sunmuş bulunmaktayız” dedi.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Niğde’nin Orhanlı köyünde yıllarca kendileri için yaptıkları yöresel ekmek, Niğde merkeze açtıkları fırınla gelir kapıları oldu. Eşinin hayatını kaybetmesiyle 27 yaşından bu yana 4 kız çocuğuna bakmak zorunda kalan Fatma Sayın, tarım işçiliğini kardeşinin de cesaret vermesiyle bıraktı ekmek fırını açtı. Açtığı fırınla kız kardeşine de istihdam sağlayan Fatma Sayın’ın işlettiği fırında günlük ortalama 400 ekmek üretiliyor. Patates ve sütle yoğurulan hamurlar şeklini aldıktan ayran ekleniyor ve üzerine atılan susamların ardından fırına veriliyor. Ünü il sınırını aşan yöresel ekmekleri lezzeti dışında özel kılan bir diğer neden ise ’bayatlamıyor’. Sabahın ilk ışıklarıyla fırının başına geçen Fatma Sayın, fırın sayesinde ayakları üstünde durduğunu, kardeşine de istihdam sağladığını söyledi. Sayın, Kocam öldüğünde 27 yaşındaydım 4 tane kız çocuğum vardı onları büyütüp okutmak zorundaydım okuttum da üniversiteyi dördünü de okuttum ikisini evlendirdim ikisi de bekar bana yardım ediyorlar Allah razı olsun çocuklarımdan. Gündeliğe gittim fasulye, patates, soğan her işe gittim büyüttüm çok şükür çocuklarımı şimdi kendi işim oldu kimselere muhtaç değilim. Kardeşimle erkenden geliyoruz 4.5, 5 gibi açıyoruz çalışıyoruz çok şükür ayaklarımızın üzerinde duruyoruz kimseden bir şey beklemiyoruz. Tutmaz diye endişe yaşadım ama tutuldu .Ekmeklerimiz doğal içinde patatesle süt var katkı maddesi yok doğal olduğu için 3-4 gün gidiyor bayatlamıyor. Buzluğa koyarsanız da 2-3 ay dayanıyor’’ dedi. Eşini kaybedip 4 çocuğuyla yalnız kalan kadın iş kurdu: Şimdi istihdam sağlıyor Eşinin hayatını kaybetmesiyle 27 yaşından bu yana 4 kız çocuğuna bakmak zorunda kalan Fatma Sayın, tarım işçiliğini kardeşinin de cesaret vermesiyle bıraktı ekmek fırını açtı. Açtığı fırınla kız kardeşine de istihdam sağlayan Fatma Sayın'ın işlettiği fırında günlük ortalama 400 ekmek üretiliyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Alana daha çok atölye yapılacak

2021 yılı içerisinde de bu iki binanın dışında daha çok atölye yapılmasıyla ilgili planlama yapıldığını vurgulayan Yentür, “Bu iş ve işlemler devam edecek. Burası büyük bir tekstil alanı olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

Sungu’da kapasite gelişimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor

Sungu’daki tekstil kent çalışmalarına da değinen Yentür, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun yanında yine İl Özel İdaresi tarafından Sungu beldesi sınırları içerisinde yaklaşık 44 bin metrekarelik bir alanda yine hazineden satın alınarak İl Özel İdaresine devredildi. Biz burada 6 bin metrekarelik kapalı olan 6 atölyemizde yaklaşık bin kişiye istihdam sağlamış durumdayız. O alanın da altyapısı ve yollarını bu sene içerisinde yaptık. Önümüzdeki dönemde oranın iyileştirmesi ve kapasite gelişimiyle ilgili de çalışmalarımız devam edecektir.”

REKLAM

FOTOĞRAF 17 Fındıklı ilçesinde girişimci Hasan Kuzuoğlu, ABD'de bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken, özlemini duyduğu doğal hayat için 9 yıl önce memleketi Rize'de Fındıklı'nın yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Kuzuoğlu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Kuzuoğlu, yılda 15 bin ton somon üretimi seviyesine ulaştı. Koronavirüs salgını döneminde ihracatını artıran Kuzuoğlu, aralarında Rusya, Gürcistan, Polonya, Fransa, Hollanda ve Kazakistan olmak üzere 12 ülkeye yaklaşık 6 bin ton somon ihraç ederek, yaklaşık 28 milyon dolar gelir elde etti. Balık ihracatında Türkiye 8'inciliğine yükselen Kuzuoğlu'nun ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide de kullanılıyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oluyor. Kuzuoğlu Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kuzuoğlu, 2012 yılında Amerika'dan dönüş yaptığımızda kendi ellerimizle sıfır personelle kurduğumuz balık çiftliğimiz şu anda Türkiye'de Adana, Sivas, Kayseri, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin illerinde faaliyetteyiz. Ayrıca Gürcistan'a yatırımımız da başladı. Kanada ve İskoçya'da da yatırım yapmak için resmi makamlara başvurularda bulunarak, yeni çiftlik sahaları ve firmamızı globalleştirmek için arayışlardayız. Firmamız bu kısa süreçte 550 çalışana ulaşmış durumda. Çıktığımız bu yolda her yıl büyüyerek ilerledik. 2017 yılında başlayan ihracat atağımız 4 milyon dolarla başladı. 2018 yılında 8 milyon dolar, 2019 yılında da 21 milyon dolarla ilk bin ihracatçı arasına girmeyi kıl payı kaçırdık. Bu yıl itibariyle de şu anda 28 milyon dolara ulaşmış durumdayız. Tahminlerimize göre 2020 yılını 35 milyon dolarlık ihracat rakamıyla tamamlamayı planlıyoruz. Pandemi sürecinde yüzde 76 büyüme gösterdik, 100 yeni istihdam sağladık. Geçen yılki 224 milyon TL'lik ciro rakamımızın bu yıl 400 milyon TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz. Bütün bu başarıyı Rize'nin şirin ilçesi Fındıklı'dan yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz dedi. 8 yıldır başarılarını artırarak devam ettiklerini vurgulayan Kuzuoğlu, Türkiye balık ihracatçıları sıralamasında geçen yıl Türkiye 11'incisiydik. Bu yılsa 8'inci sıraya yükseldik. Geçen sene Rusya'ya Türkiye'den en çok su ürünleri ihraç eden firmaydık, bu yıl da bu liderliği sürdürüyoruz. Fındıklı'da yetiştirdiğimiz, yöre insanımızın emeğiyle paketlediğimiz bu ürünler dünyanın dört bir tarafına satılıyor. Biz bu ürünü çok basit bir şekilde, kafasını ve içini alarak Antalya'da Adana'da işleyebilecekken, organize sanayi bölgelerinde bu fabrikayı çok rahat bir şekilde kurabilecekken bu işletmeyi Fındıklı'ya kazandırmak için mücadele ettik. Yüzde 70'i kadınlardan oluşan çalışan sayımızı daha da artırmak için balığı fileto halinde ihraç ediyoruz. Böylece 5 dolar değerindeki ürün 10 dolara çıkıyor, bu da daha fazla işçi, daha yüksek ücretler, ülkeye daha fazla dolar girdisi anlamına geliyor. Artık kurtuluş savaşı topla, tüfekle olmuyor, ihracatla oluyor. Ekibimle birlikte, ülkem adına Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü bu yolda üzerime düşen görevi ihracat yaparak, istihdam yaparak, vergi ödeyerek yerine getirmeye çalışıyorum ifadelerini kullandı. Balık tesisi çalışanlarından Aslıhan Köse de, İşletmemizin çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Çünkü bana göre balık işi kadınlardan sorulur. Balığı en güzel biz temizliyoruz, paketliyoruz, sipariş veren ülkeler için gönderiyoruz dedi. Sevilay Kanal ise Somon balıklarımızı büyük bir özenle temizleyerek fileto haline getirip, satışa sunuyoruz. Bizim ellerimizde, Karadeniz sularında yetişen Türk somonu dünyanın dört bir yanına gidiyor, bu bizim için büyük bir gurur diye konuştu. Yılda 15 bin lira cirosu varken ürettiği somonlar ile 400 milyon lira gelir elde ediyor Rizeli girişimci Hasan Kuzuoğlu, kurduğu çiftliklerinde Karadeniz somonu üretiyor. 15 bin lira ciro ile yılda 3 ton balıkla işe başlayan Kuzuoğlu, yılda 15 bin ton somon balığı üretimine ulaştığı çiftliklerinde 400 milyon gelir elde edip, 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Kuzuoğlu, bağışıklığı güçlendiren ve koronavirüs salgını sonrası satışı artan somon için Kanada ve İskoçya'da tesis kurmak için girişimlere başladı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



