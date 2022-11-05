MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarında Albayrak Medya'ya ödül: Bakan Soylu ve TBMM Başkanı Şentop takdim etti Albayrak Medya'nın sponsorları arasında olduğu MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında, kapanış yemeği programı düzenlendi. Program çerçevesinde fuara katkı sunan sponsor ve ortaklara plaket verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fuara katkılarından dolayı Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat'a plaket takdim etti.

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