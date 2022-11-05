MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarında Albayrak Medya'ya ödül: Bakan Soylu ve TBMM Başkanı Şentop takdim etti

MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında, kapanış yemeği programı düzenlendi.MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, burada yaptığı konuşmada, 600'e yakın firmanın katılımı ile MÜSİAD'ın en büyük fuarına imza attıklarını, fuarda 124 ülkeden katılımcı ve ziyaretçinin yer aldığını dile getirdi.
Asmalı, fuarı iki günde 50 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.
ALBAYRAK MEDYA'YA PLAKET
Program çerçevesinde fuara katkı sunan sponsorlar ve ortaklara plaket verildi.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fuara katkılarından dolayı Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat'a plaket takdim etti.
Program, ödül töreninin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.