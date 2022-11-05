Ekonomi MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarında Albayrak Medyaya ödül Bakan Soylu ve TBMM Başkanı Şentop takdim etti
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MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarında Albayrak Medya'ya ödül: Bakan Soylu ve TBMM Başkanı Şentop takdim etti

Albayrak Medya'nın sponsorları arasında olduğu MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında, kapanış yemeği programı düzenlendi. Program çerçevesinde fuara katkı sunan sponsor ve ortaklara plaket verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fuara katkılarından dolayı Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat'a plaket takdim etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarında Albayrak Medyaya ödül: Bakan Soylu ve TBMM Başkanı Şentop takdim etti
MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarında Albayrak Medya'ya ödül.

MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı 2022 kapsamında, kapanış yemeği programı düzenlendi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, burada yaptığı konuşmada, 600'e yakın firmanın katılımı ile MÜSİAD'ın en büyük fuarına imza attıklarını, fuarda 124 ülkeden katılımcı ve ziyaretçinin yer aldığını dile getirdi.

Asmalı, fuarı iki günde 50 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

ALBAYRAK MEDYA'YA PLAKET

Program çerçevesinde fuara katkı sunan sponsorlar ve ortaklara plaket verildi.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fuara katkılarından dolayı Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat'a plaket takdim etti.

Program, ödül töreninin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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