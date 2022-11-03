Ekonomi MÜSİAD Expoda hedef beş milyar dolarlık ticaret bağlantısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD Expo'da hedef beş milyar dolarlık ticaret bağlantısı

MÜSİAD Expo, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde 19'uncu kez kapılarını açtı. Açılış programında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Expo ile 5 milyar dolarlık ticaret bağlantısı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MÜSİAD Expoda hedef beş milyar dolarlık ticaret bağlantısı
MÜSİAD Expo'da beş milyar dolarlık ticaret.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezinde 19'uncu kez kapılarını açtı. MÜSİAD EXPO Açılış Programında değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD EXPO ile kıtaları birleştiren bir ticaret ağı oluşturduklarını ifade etti.

MÜSİAD, TÜRKİYE'NİN ÜRETİM VE İHRACAT HEDEFİNE KATKI SAĞLAYACAK

Fuar ile 5 milyar dolarlık ticaret bağlantısı kurmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Asmalı, "Türkiye’nin üretim ve ihracat vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz" dedi.

Başkan Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl 19'uncu kez kapılarını açan MÜSİAD EXPO, ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek noktasında önemli bir misyon üstlenmiştir. MÜSİAD EXPO 2022 ile Türkiye’nin üretim ve ihracat vizyonunu çok daha ileri bir seviyeye taşımayı arzu ediyoruz. MÜSİAD EXPO çerçevesinde gerçekleşecek iş birlikleri ve yatırım projeksiyonuyla yaklaşık 5 milyar dolarlık iş bağlantısına vesile olma hedefindeyiz."

FUARDA 124 ÜLKEDEN 100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ VE 60 ÜLKEDEN NİTELİKLİ ALIM HEYETİ İŞ İNSANLARIYLA BULUŞACAK

Başkan Asmalı ayrıca, fuar boyunca 124 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçinin yanında 60 ülkeden nitelikli alım heyetlerinin muhatapları ile bir araya geleceğini belirtti.

Başkan Asmalı değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Nitelikli alım heyetleriyle bir araya gelme noktasında ürün ve hizmet odaklı bir anlayışla yol aldık. Üyelerimizden gelen talepleri değerlendirerek farklı ürün ve hizmet kalemlerinde iş insanlarımızı doğrudan muhataplarıyla bir araya getireceğiz. 124 ülkeden ziyaretçilerimizle fuar boyunca birlikte olacağız. Bununla birlikte 60 ülkeden gelen nitelikli alım heyetlerini fuarımızda ağırlayacağız. Hem üretim hem de dış ticaret süreçlerinde farklı iş birliklerinin kurulmasına vesile olacağız."

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