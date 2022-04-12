Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı Pozitif büyüme eğilimi sürüyor
İŞ DÜNYASI

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Pozitif büyüme eğilimi sürüyor

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sanayide çarkların son sürat dönmeye devam etmesinin, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde de pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: Pozitif büyüme eğilimi sürüyor
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi üretiminin şubat ayı artışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sanayide çarkların son sürat dönmeye devam etmesinin, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde de pozitif büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ettiğini belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"2021 genelinde yüzde 16,6 genişleyerek ekonomik büyümeye ciddi katkı veren sanayi sektörünün 2022'de de olumlu performansını sürdürmesi, reel sektör temsilcileri olarak bizler için memnuniyet vericidir. Şubat ayına ilişkin verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde aylık bazlı artışta birinci, yıllık bazlı artışta ise ikinci sırada yer alan Türkiye, böylece pozitif ayrışmaya da devam etmiştir."

Sanayi üretiminde dikkat çeken yükseliş
EKONOMİ
Sanayi üretiminde dikkat çeken yükseliş

Türkiye’nin en değerli üç ilçesi belli oldu: Metrekare fiyatı 50 bin TL'ye yaklaştı
EKONOMİ
Türkiye’nin en değerli üç ilçesi belli oldu: Metrekare fiyatı 50 bin TL'ye yaklaştı

Altın yükseliyor
ÖZGÜN
Altın yükseliyor
Türkiyeninen değerli üç ilçesi

Türkiye'nin
en değerli üç ilçesi

​Metrekare fiyatı 50 bin TL'ye yaklaştı.
Areda Survey araştırdı

Areda Survey araştırdı

AB'ye üyelikte toplumsal destek yok.
41 yılın zirvesinde

41 yılın zirvesinde

ABD'de yılık enflasyon rekor kırdı.

Miniklere<br>ara tatil hediyesi

Miniklere
ara tatil hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlikleri Haftası programı düzenliyor.

​Türk turist kafilesi Midilli'ye geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.