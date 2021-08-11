Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Türkiye üretim merkezi olacak
İŞ DÜNYASI

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye üretim merkezi olacak

Türkiye'nin yakın gelecekte üretim merkezi olacağını belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Onun için ülke olarak biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Bunun semeresini de çok yakın zamanda 2023'e doğru giderken, Türkiye'nin gerçekleştireceğini söylemek istiyorum." dedi.

Haber Merkezi AA
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye yakın gelecekte üretim merkezi olacak
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin yakın gelecekte üretim merkezi olacağını belirterek, "Onun için ülke olarak biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Bunun semeresini de çok yakın zamanda 2023'e doğru giderken, Türkiye'nin gerçekleştireceğini söylemek istiyorum." dedi.

Derneğin Karabük Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu'na katılmak için kente gelen Kaan, AA muhabirine, Türkiye'nin son 12 ayda 200 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştığını anımsattı.

Türkiye'de sanayide çarkların çok iyi döndüğünü vurgulayan Kaan, "Sanayide çok ciddi kapasite ve yatırımın olduğu bir dönemdeyiz. Bu durum işsizlik rakamlarına da yansıdı. Yaklaşık 2,5 puana yakın düşüş var. Bunun sürdürülebilir olması, ihracatımızın ulusal hedeflerimize ulaşabilmesi için daha fazla yatırım ortamına yönelik çalışmaların devam etmesi gerekiyor." dedi.

"Türkiye'nin geleceği parlak"

Kaan, sanayinin, üretim yapan kesimin, hatta hizmet sektörünün bile nitelikli eleman ve işçi ihtiyacı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle iş dünyası olarak genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Burada bir miktar sanayicinin de yanında olmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin geleceği parlak. Türkiye yakın gelecekte, yakında üretim trendinde bir üretim merkezi olacak. Onun için ülke olarak biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Bunun semeresini de çok yakın zamanda 2023'e doğru giderken Türkiye'nin gerçekleştireceğini söylemek istiyorum."

Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamlarının yüzde 7 civarında gerçekleştiğini anımsatan Kaan, "İkinci çeyrekte yaklaşık yüzde 15'in üstünde bir rakam bekliyoruz. Yüzde 17'ler gibi bekliyoruz. 2021 Yeni Ekonomi Programında (YEP) yüzde 5,8 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın yüzde 7'lerin üstüne çıkacağını, bu iki çeyrek göstergesiyle de buradan söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
EKONOMİ
Zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı

Memur ve memur emeklisi taleplerini karşılayacak zam teklifi bekliyor
EKONOMİ
Memur ve memur emeklisi taleplerini karşılayacak zam teklifi bekliyor

Merkez Bankası piyasayı fonlamaya devam ediyor: 55 milyar lira verdi
EKONOMİ
Merkez Bankası piyasayı fonlamaya devam ediyor: 55 milyar lira verdi

Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.