MÜSİAD’dan helal ürün imzası: Helal akreditasyon alanında faaliyetler sürdürülüyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) arasında ülkemizin helal kalite altyapısını güçlendirmek, iş dünyasında bu konudaki farkındalığı arttırmak ve dünyadaki helal belgeli ürün ve hizmet pazarından ülkemizin daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla iş birliği anlaşması imzalandı. Düzenlenen törende,MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve HAK Başkanı Zafer Soylu yer aldı. Anlaşma kapsamında; kurumlar arasında helal gıda altyapısı ve helal belgeli ticaret alanlarında bilgi alışverişi yapılması, helal gıda konusunun, toplum nezdinde itibar görmesi amacıyla ortak eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışında helal belgelendirme ve helal belgeli ticaret gibi konularda farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Helal Akreditasyon Kurumu, yurt içinde ve dışında helal akreditasyon alanında faaliyetlerini sürdürüyor.

HELAL ÜRÜNE DUYARLILIK AZALDI

Kurum ayrıca uluslararası platformlardaki helal akreditasyon çalışmalarında ülkemizi temsil etmek ve yürütülen çalışmaların öncülüğünü üstlenmek üzere Türkiye’de helal akreditasyon hizmeti sunan tek kurum olarak öne çıkıyor. Anlaşma sonrası değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, helal üretim ve tüketimin önemine dikkat çekti. MÜSİAD olarak helal tüketim konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İslam coğrafyasında ne yazık ki helal tüketim konusundaki duyarlılığımızı kaybetmiş durumdayız. Bizler MÜSİAD olarak, bu konudaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu konuda geçtiğimiz aylarda İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ile de iş birliği anlaşması imzalamıştık. Bugün, Helal Akredistasyon Kurumu ile imzaladığımız anlaşmayla bir sonra ki aşamaya geçmeyi planlıyoruz.”