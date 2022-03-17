Ekonomi MÜSİADdan Şekib Avdagiçin adaylığına destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD'dan Şekib Avdagiç’in adaylığına destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile İstişare Toplantısında bir araya geldi. MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki ekonomik gelişmeler ve İTO seçimleri ele alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MÜSİADdan Şekib Avdagiç’in adaylığına destek
Şekib Avdagiç

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile İstişare Toplantısında bir araya geldi. MÜSİAD Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda gündemdeki ekonomik gelişmeler ve İTO seçimleri ele alındı.

Mahmut Asmalı
Mahmut Asmalı

MÜSİAD, GÜÇLÜ BİR İTO’DAN YANA

  • MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, İTO’nun yalnız İstanbul değil, Türkiye için büyük önem taşıyan bir yapılanma olduğunu vurguladı. Başkan Asmalı, “MÜSİAD olarak, dün olduğu gibi bugün ve yarın da güçlü bir İTO’dan yana olduğumuzun altını çizmek istiyorum” açıklamasında bulundu. Asmalı, İTO Başkanı Avdagiç’in başarılı çalışmalarının iş dünyası ve İstanbul’un iktisadi alandaki atılımlarına yeni bir vizyon kazandırdığını söylerken, “Bu istikrarlı yolculuğun devamını destekliyoruz” dedi.

İSTANBUL’A DEĞER KATACAK

Asmalı, İTO ile sürdürülen projelere ve iş birliği alanlarına da değindiği konuşmasında, yeni ekonomi modeli ile ortaya konan iktisadi dönüşümde İTO ve MÜSİAD’ın kilit rol üstlendiğini hatırlattı. Başkan Asmalı, Şekib Avdagiç ile yeni bir dönemin marka değeri güçlü bir İstanbul için önemine işaret ederken, “İTO çatısı altında Sayın Şekib Avdagiç ile yeni bir dönemin İstanbul’un marka değerine daha da güç katacağına yürekten inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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