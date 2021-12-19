MÜSİAD'dan yeni ekonomi modeline destek: Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez

MÜSİAD resmi Twitter hesabından 'Gündemdeki son ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamamız' başlıklı bir açıklama yayınlandı.

"SUN'İ GÜVENSİZLİK ORTAMI OLUŞTURULUYOR"

Açıklamada "Bilindiği üzere, modern ekonomiler en az maddi sermaye kadar sosyal sermayeye de ihtiyaç duymaktadır. Sosyal sermayenin başlıca kaynağı ise güven faktörüdür. Üzülerek görmekteyiz ki; son dönemde, makroekonomik temellere dayanmayan, sun'i bir güvensizlik ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır." denildi.

"EKONOMİ DÖVİZ KURUNA İNDİRGENEREK DEĞERLENDİRİLEMEZ"

"MÜSİAD olarak bizler, reel ekonomik göstergelerle değil, algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısındayız" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Zira yılın ilk 3 çeyreğinde yüzde 11,7 büyüyen, son 12 aylık ihracatı 220 milyar doları aşan, son 3 aydır cari fazla veren Türkiye ekonomisi; yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez" değerlendirmesinde bulunuldu.

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"EKONOMİMİZ BU SÜRECİ DE ATLATACAK

Açıklama şöyle sürdürüldü:

"Türkiye ekonomisi, gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı, geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Son 20 yıldır serbest çalışan piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümeyi başaran ekonomimizin bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır.

Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan; üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı katbeat artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz."

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