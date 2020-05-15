MÜSİAD’ın salgın stratejisi devrede: Türkiye tedarikte merkez olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) koranavirüs (kovid-19) salgınının etkilerini bertaraf edebilmek amacıyla üretim-ticaret-yatırım üçgeninde üretim hamlesi başlattı.

SALGIN SONRASI YILDIZ TÜRKİYE

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MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin salgın sonrası dönemde dünyanın yeni tedarik noktası haline geleceğini belirtti. Bundan sonraki süreçte dünya ihracatında Çin ile rekabet edilen kalemlerde Türkiye’nin avantajlı bir konuma geleceğini kaydeden Kaan, şunları kaydetti: "En fazla ihracat yaptığımız ülkelerde (Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, ABD) üretimde yaşanacak kayıplar, yeni siparişlerin ithalat ile kompanse edilmesinin önünü açacaktır. Çin’in ekonomik toparlanma sürecine rağmen sosyal algının uzun vadede değişmeyecek olması Türkiye’yi düşük maliyetli yeni üretici olarak görme eğilimini artıracaktır. Çin, toparlanma sürecinde hızlı üretim ve stok ile fiyat kırma politikasına giderse bu kez ithalatta bağımlı olduğumuz girdi üzerinden yeni bir üretim politikasına gitmemiz mecburi olacaktır. Ayrıca düşük fiyattan piyasaya girecek Çin mamulleri ile rekabet edebilmek için ölçek büyüklüğünün yüksek oranda üretime hazır olması gerekecektir. Bilhassa gıda sektöründe yaşanacak talep artışında Türkiye’nin Çin’e nazaran dünya tüketim algısındaki olumlu imajını bu noktada iyi değerlendirmek gerekiyor."

KOBİ’LER İÇİN TESİS DÖNÜŞÜMÜ YAPIYOR

MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Oktay Dede, “Türkiye ekonomisinin lokomotif unsuru KOBİ’lerimiz istihdamın, üretimin ve dış¸ ticaretin taşıyıcı unsurlarıdır. Mikro ve küçük işletmeler Anadolu’da mekansal manada çok sıkıntılı durumdadırlar. KOBİ’lerin büyümesinin birincil şartı mekansal düzenlemedir. İlk tesisimizi Tekirdağ’da açtık. Şu an İstanbul Hadımköy’de ikinci prototipin inşasına başlandı. Biz bu projemize “MÜSİAD Üretim ve Yatırım Üsleri” projesi ismini verdik. İlgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşlarından da izin ve desteklerimizi aldık. Yakın süreçte tüm ülke genelinde projelerimizi hayata geçiriyor olacağız” ifadelerini kullandı.