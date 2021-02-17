Ekonomi Muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak
BASIN İLAN

Muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alınacağı duyuruldu. İlan 17 Şubat'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Temine yönelik detaylar; www.jandarma.gov.tr, www.sg.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.kamuilan.ailevecalisma.gov... adreslerinde yer alan “2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu” ve “2021 Yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, alımlara ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Abone Ol Google News
Kocaelide film gibi soygun

Kocaeli'de film gibi soygun

​Duvarı deldiler klozetin arkasından çıktılar: 80 bin liralık hırsızlık
Ne kar küreme aracı var ne tuzlama

'Ne kar küreme aracı var ne tuzlama'

Maltepe buz pistine döndü sürücüler yolda kaldı.
YÖKten yüz yüze eğitim kararı

YÖK'ten yüz yüze eğitim kararı

​Yüz yüze eğitim için karar çıktı.

​Ağrı Dağı'ndaki 'Eren-3 Operasyonu'ndan nefes kesen kareler.

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı

ABD aşı uygulamasında sınıfta kaldı

90 yaşındaki kadın koronavirüs aşısı için kilometrelerce yürüdü.
Trafik yoğunluğu<br>yüzde 60'ı geçti

Trafik yoğunluğu
yüzde 60'ı geçti

​İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Onun hakkında<br>konuşmaktan yoruldum

Onun hakkında
konuşmaktan yoruldum

​ABD Başkanı Joe Biden sonunda isyan etti.
'Maçın adamı' seçildi

'Maçın adamı' seçildi

​Ozan Kabak, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Yardım eden<br>tek ülke Türkiye

Yardım eden
tek ülke Türkiye

​ABD'li New York Times muhabirlerinden Türkiye'ye övgü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.