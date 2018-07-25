Ekonomi NAFTA sonuçlanmaz ise daha farklı bir yöne gidebilirim
DÜNYA EKONOMİSİ

'NAFTA sonuçlanmaz ise daha farklı bir yöne gidebilirim'

ABD Başkanı Trump, ABD, Meksika ve Kanada arasında müzakereleri süren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) bir an önce neticelenmesini istedi.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump'tan NAFTA açıklaması.
ABD Başkanı Donald Trump'tan NAFTA açıklaması.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yeni seçilen Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) konusunda kendisine yazdığı mektubuna, müzakerelerin bir an önce sonuçlanmaması durumunda "başka bir yöne gideceği" yanıtını verdi.

  • Obrador, Trump'ın kendisine cevaben yazdığı mektupta, NAFTA konusunda yakın zamanda taraflar arasında bir uzlaşmaya varılamaz ise ABD'nin "çok farklı bir yöne gideceğini" dile getirdiğini açıkladı.

Trump'ın mektubunda, NAFTA'nın yeniden başarıyla müzakere edilmesinin, Amerikalı ve Meksikalı çalışanlar için daha fazla iş ve ücret artışını sağlayacağını belirttiği, "Ancak bunun hızlı olması lazım, yoksa çok daha farklı bir yola girmek zorundayım." ifadelerini kullandığı belirtildi.

  • Trump ayrıca bunun kendisi için tercih edilir bir yol olmadığını, ancak ülkesi ve vergi ödeyen vatandaşları için bunun çok daha karlı olacağını vurguladı.

Obrador'un yazdığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu ay Meksika ziyareti sonrasında Trump'a iletilen mektupta, iki ülkenin "saygı, dostluk ve kalkınma iş birliğine odaklanmış" şekilde NAFTA müzakerelerinin sonuçlanması için Trump'a "çabaların artırılması" çağrısında bulunulmuştu.

  • Trump'ın "tarihin en kötü anlaşması" olarak nitelediği, 1994'ten bu yana yürürlükte olan NAFTA'nın ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden müzakeresine geçen sene başlanmıştı.

Temmuz ayı başında Fox News kanalına verdiği özel mülakatta Trump, NAFTA'nın yeniden imzalanması için 6 Kasım'da düzenlenecek ABD Kongresi seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade etmiş, "NAFTA'yı yarın da imzalayabilirim ancak bu konuda mutlu değilim. Anlaşmayı daha adil hale getirmek istiyorum." yorumunu yapmıştı.

Kanada, Meksika ve ABD arasındaki NAFTA görüşmelerinin yarın devam etmesi planlanıyor.

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