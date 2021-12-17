Ekonomi Naksan Plastikin satışında ihale süreci uzatıldı
İŞ DÜNYASI

Naksan Plastik'in satışında ihale süreci uzatıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihale sürecini 4 Ocak 2022'ye öteledi. Muhammen bedeli 1 milyar 179 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

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Haber Merkezi AA
Naksan Plastikin satışında ihale süreci uzatıldı
Foto/arşiv

TMSF'nin, daha önce 22 Aralık 2021 olarak duyurduğu Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihalesine ilişkin süre uzatım ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlana göre, Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerinden oluşan bütünlüğün ihalesi, 4 Ocak 2022 saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Muhammen bedeli 1 milyar 179 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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