NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek

Weel, Ukrayna-Rusya savaşı başladığından bu yana siber saldırıların savaştaki rolü ve öneminin tartışıldığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan bomba, uçak ve tank gibi araçların "geleneksel savaş" kategorisine girdiğini belirten Weel, aynı zamanda savaşın modern teknoloji ile de yürütüldüğünü aktardı.

David Van Weel, "Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığında aynı anda siber uzayda askeri komuta yapılarına ve iletişim sistemlerine de saldırdı. Ukrayna halkı arasında dezenformasyon ve korku yaymak için hükümetin web sitelerini hacklediler." dedi.

Dünya genelinde kullanılan ağdaki bir virüsün çok yönlü zarar verebildiğini kaydeden Weel, diğer devletlere yayılmasını sağlayan iletişim ağlarının da hacklendiğini kaydetti.

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Siber teknoloji gelecekte savaşın büyük parçası olacak

Weel, "Ukrayna- Rusya savaşında kullanılan siber teknoloji, gelecekte herhangi bir savaşın büyük ölçüde bir parçası olacaktır." diye konuştu.

Siber teknolojinin sadece hükümetin ilgilenmesi gereken bir şey olmadığını belirten Weel, "Saldırıya uğradığımızda, herkesin bir noktada saldırıya uğrayacağı dayanıklı ağlara sahip olduğumuzdan emin olmak hepimize bağlı." ifadesini kullandı.

Siber saldırılara karşı herkesin hızlı bir şekilde toparlanabilmesi ve bu saldırılara karşı direncin artırılması gerektiğini kaydeden Weel, 2014'ten beri Ukrayna'ya bunun için destek verildiğini ve saldırıları püskürtmek için Ukrayna halkının büyük bir çaba ve direnç gösterdiğini vurguladı.

FOTOĞRAF 9 Fransız basını Bayraktar İHAların tartışılmaz başarısına dikkat çekti. Francetvinfo adlı haber sitesinde yayınlanan haberde Türk silahlarına övgüler sıralandı. SİHA ve İHAlar özellikle Ukrayna-Rusya savaşında üstün özellikleri ile dünyanın takdirini kazandı. Haberde, Türkiye, Bayraktar SİHAlar ile Ukrayna ordusu ve başta Sahel bölgesinde olmak üzere birçok ülkeyi memnun etti. SİHAlar ülkeye önemli bir gelir sağlıyor denildi. Yaşanan çatışmaların Türk silahlarının itibarını daha da artırdığı belirtilen haberde, Dronelar, Türkiyenin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor. vurgusu yapıldı. BİR YILDIZ HALİNE GELDİÖzellikle savaş alanında gerçek bir yıldız haline gelen muharebe dronlarından yararlanan bir ülke var, o da Türkiye. ifadeleri kullanılan haberde, Bayraktar insansız hava araçları, Ukraynadaki savaşın ilk günlerinde, örneğin Rus zırhlı birliklerine veya düşman helikopterlerine karşı kendilerini kanıtladı. Batı tarafından devasa silah sevkiyatından çok önce, bu Türk savaş uçakları Kievin, Kremlin ordusunun hava saldırı gücüne rağmen dayanmasını sağladı. Bu insansız hava araçları, Ukrayna ordusunun onlara bir şarkı bile adadığı ve hızla viral olan ve erdemlerini kutlayan bir yıldız haline geldi. denildi. BAYRAKTARIN BAŞARI KARNESİBayraktarın ilk başarısı bu değildi. 2020 yılında Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni zırhına karşı kullanılmış ve Bakü kuvvetlerinin Dağlık Karabağı yeniden ele geçirmesine yardımcı olmuştu. 2019da ise Libyada hükümetin General Haftarın milislerine karşı muzaffer bir karşı saldırı gerçekleştirmesini sağladı. MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN VE UYGUN FİYATLIBayraktarı dünyada vazgeçilmez hale getiren birçok kritik nokta var. Şüphesiz bunlardan en önemlileri muadillerine göre daha üstün olan bu silahların nispeten uygun fiyatı ve yıllarca eğitim gerektirmeyen kullanımı... Haberde bu detayda atlanmadı. Haberde, Baykar tarafından çalışmaları sürdürülen Kızılelmaya da atıfta bulunularak, Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor. Öte yandan TB2 insansız hava aracının ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık bir milyar dolar kazandırdı. denildi. AFRİKADA İHA DİPLOMASİSİDünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda etkili olduğu görülen Türk yapımı İnsansız Hava Araçlarına (İHA) Afrika ülkelerinden de talep giderek artıyor. Afrika ülkeleri birer birer SİHA ve İHAlar için Türkiyenin kapısını çalıyor. Haberde, Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğanın Türkiyenin büyükelçilik sayısını neredeyse katlanarak arttırdığı Afrika kıtasındaki diplomatik saldırısını desteklediği için İHA diplomasisi için de kullanılıyor. ifadeleri kullanıldı. Fransızlar TB2'lere hayran kaldı: Türkler artık vazgeçilmez hale geldi Fransa'da TB2'lerin başarısının kaleme alındığı analizde Türkiye'nin şimdi de süpersonik bir insansız savaş uçağı geliştirdiği belirtilip "Bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor." dendi. Öte yandan haberde, Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor" bilgisi paylaşıldı.

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Yenilikler artık ordudan değil, sivil ve start-up şirketlerden geliyor

Birkaç yıl öncesine kadar büyük icatların ordudan çıktığını söyleyen Weel, şimdi bu durumun tam tersine döndüğünü ifade etti.

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Weel, konum belirlenmesinde yardımcı olan GPS ve günümüzde herkesin kullandığı internetin askeri amaçlar için geliştirildiğini ancak daha sonradan ticari ve sivil kullanıma açıldığını aktardı.

Yapay zeka savaşın geleceğinde rol oynayacak

Weel, gelişen teknolojilerin yavaş yavaş devreye gireceğini ve savaşın geleceğinde rol oynayacağını aktardı.

Teknolojinin değerlere ve normlara uygun olarak geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Weel, şunları kaydetti:

"NATO ile yapmaya çalıştığımız şey de bu. Devletlerin, yeni teknolojilerin sorumlu kullanımının ne olduğunu tartışabilecekleri bir platform sağlamak. Bu nedenle, yapay zeka ile savunma-güvenliğin kullanımı için bir yapay zeka stratejisi tasarladık; burada tüm müttefikler, yapay zekayı bir savaş bölgesinde kullanabilmemiz için önce uyması gereken kurallar olduğu konusunda hemfikir. Aynısını otonom sistemler ve robotlar için de yaptık.”

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Türkiye'nin insansız hava araçları Ukrayna'da büyük rol oynuyor

Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna’daki Türk İHA’ları) Modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi örneği olduklarını düşünüyorum." dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Weel, şöyle konuştu.

"İnsansız hava araçlarının son teknoloji savaş uçağı ile karşılaştırırsanız büyük bir tutarsızlık ortaya çıkacaktır. İHA çok daha ucuzdur ve daha az yeteneğe sahiptir. Ancak savaşın neresinde olduğunuza bağlı olarak büyük bir somut örnek sağlar."

EKONOMİ Türkiye İHA ve mühimmatlarla yeni rekora koşuyor