Ekonomi NATOdan Ukraynadaki Türk İHAlarına övgü İyi bir örnek
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NATO'dan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek

NATO'nun Güvenlik Sınamalarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı David Van Weel, Ukrayna-Rusya savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinen Weel, "Ukrayna'daki Türk İHA'ları modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi bir örneği." dedi.

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Haber Merkezi AA
NATOdan Ukrayna’daki Türk İHA’larına övgü: İyi bir örnek
Foto/Arşiv

Weel, Ukrayna-Rusya savaşı başladığından bu yana siber saldırıların savaştaki rolü ve öneminin tartışıldığını söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşında kullanılan bomba, uçak ve tank gibi araçların "geleneksel savaş" kategorisine girdiğini belirten Weel, aynı zamanda savaşın modern teknoloji ile de yürütüldüğünü aktardı.

David Van Weel, "Rusya, Ukrayna'ya savaş açtığında aynı anda siber uzayda askeri komuta yapılarına ve iletişim sistemlerine de saldırdı. Ukrayna halkı arasında dezenformasyon ve korku yaymak için hükümetin web sitelerini hacklediler." dedi.

Dünya genelinde kullanılan ağdaki bir virüsün çok yönlü zarar verebildiğini kaydeden Weel, diğer devletlere yayılmasını sağlayan iletişim ağlarının da hacklendiğini kaydetti.

Siber teknoloji gelecekte savaşın büyük parçası olacak

Weel, "Ukrayna- Rusya savaşında kullanılan siber teknoloji, gelecekte herhangi bir savaşın büyük ölçüde bir parçası olacaktır." diye konuştu.

Siber teknolojinin sadece hükümetin ilgilenmesi gereken bir şey olmadığını belirten Weel, "Saldırıya uğradığımızda, herkesin bir noktada saldırıya uğrayacağı dayanıklı ağlara sahip olduğumuzdan emin olmak hepimize bağlı." ifadesini kullandı.

Siber saldırılara karşı herkesin hızlı bir şekilde toparlanabilmesi ve bu saldırılara karşı direncin artırılması gerektiğini kaydeden Weel, 2014'ten beri Ukrayna'ya bunun için destek verildiğini ve saldırıları püskürtmek için Ukrayna halkının büyük bir çaba ve direnç gösterdiğini vurguladı.

Fransızlar TB2'lere hayran kaldı: Türkler artık vazgeçilmez hale geldi
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Fransız basını Bayraktar İHAların tartışılmaz başarısına dikkat çekti. Francetvinfo adlı haber sitesinde yayınlanan haberde Türk silahlarına övgüler sıralandı. SİHA ve İHAlar özellikle Ukrayna-Rusya savaşında üstün özellikleri ile dünyanın takdirini kazandı.
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Haberde, Türkiye, Bayraktar SİHAlar ile Ukrayna ordusu ve başta Sahel bölgesinde olmak üzere birçok ülkeyi memnun etti. SİHAlar ülkeye önemli bir gelir sağlıyor denildi.
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Yaşanan çatışmaların Türk silahlarının itibarını daha da artırdığı belirtilen haberde, Dronelar, Türkiyenin dünyanın birçok bölgesinde vazgeçilmez bir tedarikçi olmasını sağlıyor. vurgusu yapıldı.
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BİR YILDIZ HALİNE GELDİÖzellikle savaş alanında gerçek bir yıldız haline gelen muharebe dronlarından yararlanan bir ülke var, o da Türkiye. ifadeleri kullanılan haberde, Bayraktar insansız hava araçları, Ukraynadaki savaşın ilk günlerinde, örneğin Rus zırhlı birliklerine veya düşman helikopterlerine karşı kendilerini kanıtladı. Batı tarafından devasa silah sevkiyatından çok önce, bu Türk savaş uçakları Kievin, Kremlin ordusunun hava saldırı gücüne rağmen dayanmasını sağladı. Bu insansız hava araçları, Ukrayna ordusunun onlara bir şarkı bile adadığı ve hızla viral olan ve erdemlerini kutlayan bir yıldız haline geldi. denildi.
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BAYRAKTARIN BAŞARI KARNESİBayraktarın ilk başarısı bu değildi. 2020 yılında Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni zırhına karşı kullanılmış ve Bakü kuvvetlerinin Dağlık Karabağı yeniden ele geçirmesine yardımcı olmuştu. 2019da ise Libyada hükümetin General Haftarın milislerine karşı muzaffer bir karşı saldırı gerçekleştirmesini sağladı.
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MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN VE UYGUN FİYATLIBayraktarı dünyada vazgeçilmez hale getiren birçok kritik nokta var. Şüphesiz bunlardan en önemlileri muadillerine göre daha üstün olan bu silahların nispeten uygun fiyatı ve yıllarca eğitim gerektirmeyen kullanımı... Haberde bu detayda atlanmadı.
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Haberde, Baykar tarafından çalışmaları sürdürülen Kızılelmaya da atıfta bulunularak, Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor. Ve bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor.
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Öte yandan TB2 insansız hava aracının ihracatı, Türkiye ekonomisine yaklaşık bir milyar dolar kazandırdı. denildi.
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AFRİKADA İHA DİPLOMASİSİDünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda etkili olduğu görülen Türk yapımı İnsansız Hava Araçlarına (İHA) Afrika ülkelerinden de talep giderek artıyor. Afrika ülkeleri birer birer SİHA ve İHAlar için Türkiyenin kapısını çalıyor. Haberde, Bayraktar, Cumhurbaşkanı Erdoğanın Türkiyenin büyükelçilik sayısını neredeyse katlanarak arttırdığı Afrika kıtasındaki diplomatik saldırısını desteklediği için İHA diplomasisi için de kullanılıyor. ifadeleri kullanıldı.
Fransızlar TB2'lere hayran kaldı: Türkler artık vazgeçilmez hale geldi
Fransa'da TB2'lerin başarısının kaleme alındığı analizde Türkiye'nin şimdi de süpersonik bir insansız savaş uçağı geliştirdiği belirtilip "Bu insansız hava araçları açıkça ülke için çok önemli bir döviz kaynağını temsil ediyor." dendi. Öte yandan haberde, Kızılelma'ya da atıfta bulunularak, "Baykar firması ivmesini sürdürüyor, şimdi süpersonik bir insansız savaş uçağı İHA geliştiriyor" bilgisi paylaşıldı.

Yenilikler artık ordudan değil, sivil ve start-up şirketlerden geliyor

Birkaç yıl öncesine kadar büyük icatların ordudan çıktığını söyleyen Weel, şimdi bu durumun tam tersine döndüğünü ifade etti.

Weel, konum belirlenmesinde yardımcı olan GPS ve günümüzde herkesin kullandığı internetin askeri amaçlar için geliştirildiğini ancak daha sonradan ticari ve sivil kullanıma açıldığını aktardı.

Yapay zeka savaşın geleceğinde rol oynayacak

Weel, gelişen teknolojilerin yavaş yavaş devreye gireceğini ve savaşın geleceğinde rol oynayacağını aktardı.

Teknolojinin değerlere ve normlara uygun olarak geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Weel, şunları kaydetti:

"NATO ile yapmaya çalıştığımız şey de bu. Devletlerin, yeni teknolojilerin sorumlu kullanımının ne olduğunu tartışabilecekleri bir platform sağlamak. Bu nedenle, yapay zeka ile savunma-güvenliğin kullanımı için bir yapay zeka stratejisi tasarladık; burada tüm müttefikler, yapay zekayı bir savaş bölgesinde kullanabilmemiz için önce uyması gereken kurallar olduğu konusunda hemfikir. Aynısını otonom sistemler ve robotlar için de yaptık.”

Türkiye'nin insansız hava araçları Ukrayna'da büyük rol oynuyor

  • Weel, Türkiye'nin insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya savaşında büyük rol oynadığına değinerek, "(Ukrayna’daki Türk İHA’ları) Modern savaşlarda yapılabilecek yeniliğin gerçekten iyi örneği olduklarını düşünüyorum." dedi.
  • Genel Sekreter Yardımcısı Weel, şöyle konuştu.
  • "İnsansız hava araçlarının son teknoloji savaş uçağı ile karşılaştırırsanız büyük bir tutarsızlık ortaya çıkacaktır. İHA çok daha ucuzdur ve daha az yeteneğe sahiptir. Ancak savaşın neresinde olduğunuza bağlı olarak büyük bir somut örnek sağlar."

Türkiye İHA ve mühimmatlarla yeni rekora koşuyor
EKONOMİ
Türkiye İHA ve mühimmatlarla yeni rekora koşuyor

Türkiye'den büyük başarı: Düşmanı titretecek SİHA'dan 'balistik füze' atışı
FOTOĞRAF 16
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Geçtiğimiz günlerde yapılan bir test atışı, hem Türk savunma sanayiinin gelişimi hem de dünya genelinde ses getirecek işlere imza atılmaya devam edileceğinin gösterilmesi açısından oldukça önemliydi.
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TRT Haberin Sertaç Aksan imzalı haberine göre, Baykara ait Akıncı TİHAdan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiyenin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230-İHA, 100 kilometre üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye, normalde karadan karaya atılmak üzere üretilmiş bir balistik füzeyi SİHA’dan ateşlemeyi başardı. Bu durum sadece Türkiye için değil dünya harp doktrini için de son derece kritik bir yenilik.
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Savunma Sanayii Araştırmacısı Yusuf Akbaba ile Akıncı’dan TRG-230-İHA füzesinin ateşlenmesinin neden önemli olduğu ve sürece dair beklentileri ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Günümüz muharebe sahasında çok sayıda kullanabileceğiniz, maliyeti uygun ve hedef üzerinde etki sağlayabileceğiniz roketfüze gibi mühimmatın son derece önemli olduğunun altını çizerek anlatmaya başlıyor Akbaba.
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Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın çok iyi bir örnek olduğundan bahsediyor. Gelişmiş ama oldukça pahalı füze stoklarının azalmasının ne anlama geldiğini bu süreçte çok yakından gördüğümüzün üzerinde duruyor.
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AKINCI TİHA DAHA DA ‘ÖLÜMCÜL’ OLDUTürkiye’nin TRG-230-İHA hamlesi ile aslında tam da bu noktada önemli bir kazanım elde ettiğine vurgu yapıyor Akbaba ve “Kısa sürede yüksek adetlerde üretebileceğiniz, maliyeti pahalı olmayan, hedefi büyük bir hassasiyetle yok eden bir füzeyi insansız hava aracından atabiliyorsunuz. Neresinden bakarsanız bakın son derece kritik bir kabiliyet.” diyor.
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Akbaba bu noktada füze kadar platforma da bir parantez açıyor. Sadece TRG-203-İHA’nın değil Akıncı’nın sahip olduğu özelliklere oranla son derece maliyet etkin bir araç olduğunun altını çiziyor. Akbaba’ya göre Akıncı TİHA zaten maliyet etkin bir platformken, bir de maliyet etkin süpersonik güdümlü topçu roketinin entegrasyonuyla kıymetli hedefler için daha da ölümcül oldu.
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DÜNYADA ÇOK AZ SAYIDA ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİPBu noktada başka bir sorunun daha cevabını merak ediyor ve dünyada benzer bir konsepti uygulayan ülkeler olup olmadığını soruyoruz Akbaba’ya...
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Öncesinde Türkiye için ayrı bir değerlendirmede daha bulunuyor ve “Elimizde yağ vardı, şeker vardı, un vardı sadece helva yapmak kalıyordu. Sonunda o helva yapıldı.” bilgisini paylaşıyor.
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Çok sayıda atış yaparak düşman savunma unsurlarını sature edecek, daha net bir ifadeyle artık cevap veremez hale getirecek bir konsepti Türkiye haricinde İsrail ve İran’ın denediğini de sözlerine ekliyor.
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“AKINCI ALAN ÜLKELER BU FÜZEYİ DE MUTLAKA İSTEYECEKTİR”Yusuf Akbaba, teknik bazı detayların ardından sürecin ihracat potansiyeline de değiniyor. Türkiye’nin TRG-230-İHA ve Akıncı ikilisiyle dünyada bir elin parmaklarını geçmeyen ülkelerin sahip olduğu kapasiteye ulaştığını söyleyip, devam ediyor.
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“TRG-230, Karabağ Savaşında sahada düşman unsurlarına karşı kullanılmıştı. Azerbaycan Ordusu’nun büyük beğenisini kazandı. Azerbaycanın Akıncı TİHA tedarik ettiğini göz önünde bulundurarak TRG-230-İHA füzesini de almasını bekliyorum. Azerbaycan haricinde Akıncı TİHA alan diğer ülkeler de TRG-230-İHA’yı talep edecektir. Yaklaşık 150 kilometre menzile ulaşan süpersonik bir mühimmata bütün kullanıcılar sahip olmak ister.
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TRG-230-İHA’nın menzili yüksek. Katı yakıtlı olması sebebiyle BUK, S-300 ve Patriot gibi hava savunma sistemlerine karşı etkili olacak. Burada BUK ve S-300 çok önemli. Çünkü Türkiyeye ya da dost ve kardeşlerine hasmane tutum sergileyen çok sayıda ülke bu sistemlere sahip.
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Hava savunma sistemleri haricinde düşmana ait kritik üs ve merkezler de TRG-230-İHA’nın hedefi olabilir. Ayrıca gerekli koşullar sağlandığında düşman donanma unsurları da yine aynı füzeyle çok ciddi biçimde vurulabilir.
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DAHA KÜÇÜK HEDEFLERI İÇİN YENİ ATIŞ YOLDATRG-230-İHA her ne kadar ucuz bir füze olsa da Türkiye’nin daha küçük hedefler için farklı bir yol haritası olduğunu öğreniyoruz.
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Akbaba bu noktada daha küçük hedefler için daha yoğun sature atış yapılabilecek TRG-122-İHA mühimmatına dikkat çekiyor ve TRG-122-İHA güdümlü topçu roketinin de yakın zamanda Akıncı TİHAdan atılacağı bilgisini veriyor.
Türkiye'den büyük başarı: Düşmanı titretecek SİHA'dan 'balistik füze' atışı
Akıncı TİHA'dan yapılan Roketsan imzalı TRG-230-İHA füzesi atışı dünyanın bu alandaki en iyilerinden biri olan Türk insansız hava araçları için yeni bir eşiğin aşılması açısından büyük önem taşıyor. Türkiye bu hamle ile ucuz, kolay üretilebilen ve çok hızlı gidebilen füze konseptine sahip dünyadaki çok az sayıda ülkeden biri olmanın yolunu açtı.
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