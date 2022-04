NATO'nun İtalya'daki komutanlığından dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı

NATO'nun Napoli'deki Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Twitter hesabından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'ların fotoğrafını paylaşarak, Türkiye'nin hava sahasını korumaya katkıda bulunan bir NATO müttefiki olduğu mesajını verdi.

Turkiye 🇹🇷 is one Ally who contributes to protecting Allied airspace.



Ever wonder why the window looks like a bubble? The single-piece polycarbonate bubble canopy provides 360° all-round visibility.



NATO ensures the integrity, safety and security of its airspace.@tcsavunma pic.twitter.com/ptMSJ86bDu — NATO JFC Naples (@JFC_Naples) April 12, 2022

Kanopinin şeklinin sebebini açıkladılar

Paylaşımda, F-16 savaş uçaklarındaki kokpiti örten şişkin kanopinin şeklinin sebebi açıklandı. Kabarcık görünümündeki şeffaf kanopinin pilotlara 360 derece panaromik görüş imkanı sunduğu belirtildi.

İngilizce yayımlanan mesajda, "Turkey" yerine "Türkiye" kullanılması dikkat çekti.

FOTOĞRAF 10 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçak’ın çift koltuklu yani tandem oturma düzenine sahip konfigürasyonunu geliştiriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi’22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak’ın halihazırda 200’den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023’te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirtti. Yiğit, ayrıca orta vadede Milli Muharip Uçak için çift koltuklu bir varyantın da geliştirileceğini açıkladı. Bu sayede Milli Muharip Uçak’ın MUM-T (Manned Unmanned Teaming, İnsanlı İnsansız Ekip) kabiliyetini en yüksek verimlilikle kullanması hedefleniyor. Eklenecek koltukla beraber arka koltuktaki pilot, insansız hava araçlarını koordine edebilecek ve yönetebilecek. MİUS ve geleceği tahmin edilen TUSAŞ TISU’nun Milli Muharip Uçak ile beraber koordine şekilde görev icra etmeleri ve bilgi paylaşımı yapmaları sağlanacak. Çift koltuklu konfigürasyonun bir diğer avantajı da öğrenci pilotların eğitimini kolaylaştıracak olması ve riskleri düşürecek olması. 5. nesil savaş uçakları arasında pek yaygın olmayan çift koltuklu konfigürasyon üzerine çalışan birkaç ülke var. Bu ülkelerden biri olan Çin de geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı J-20’nin insansız hava araçlarını kontrol edebilmesi için geliştirdiği J-20B varyantını Ekim 2021’de uçurmuştu. Rusya tarafından geliştirilen Su-57 savaş uçağının da S-70 Okhotnik insansız hava aracı ile beraber görev yapabilmesi için benzer bir konfigürasyonunun yapılacağı biliniyor. S-70 insansız hava aracı, daha önceden Su-57 prototiplerinden biriyle kol uçuşu gerçekleştirmişti. Bir Su-57 uçağının 4 adete kadar Okhotnik kontrol edebileceği belirtiliyor. MİLİ MUHARRİP UÇAK NEDİR?<br><br>Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi ile Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak envanterden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanmaktadır. MİLİ MUHARRİP UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ<br><br>Milli Muharip Uçak kapsamında üretilecek olan uçakların, sınıfındaki diğer 5. Nesil uçaklar gibi düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık gibi teknolojilere sahip olmaları hedefleniyor. HANGARDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?<br><br>Bu kapsamda MMU; 2023 yılında hangardan çıkacak, 2026 yılında ilk uçuşunu yapacak ve 2030’dan itibaren envantere alınacaktır.<br> Milli Muharip Uçağın yeni varyantı geliyor Yıldız Teknik Üniversitesi Savunma Sanayi Zirvesi'22 etkinliğinde konuşan TUSAŞ Yapısal Mühendislik Direktörü Eyüp Yiğit, TUSAŞ projelerinde gelinen noktalara değindi. Yiğit, Milli Muharip Uçak'ın halihazırda 200'den fazla parçasının üretildiğini, 18 Mart 2023'te yapılması planlanan Roll-Out için hazırlandıklarını ve yetiştireceklerini belirterek yeni bir müjde daha verdi. BiP'te paylaş

