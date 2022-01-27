Ekonomi Necmettin Batırel Dövizde şubat ayında çok büyük bir hareketlenme olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Necmettin Batırel: Dövizde şubat ayında çok büyük bir hareketlenme olacak

Ekonomist Necmettin Batırel, TVNET ekranlarında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Dövizde şubat ayında çok büyük bir hareketlenme olacağını ifade eden Batırel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı ziyaretlere dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Necmettin Batırel: Dövizde şubat ayında çok büyük bir hareketlenme olacak
​Necmettin Batırel

Ekonomist Necmettin Batırel, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Dövizin şu anda bir istikrar kazandığını belirten Batırel, "İnşallah şubat ayında çok büyük bir hareketlenme yaşanacak. Bunu ben şuna bağlıyorum; bir defa şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyareti var. Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Bu ülkelerde aktif döviz girişini artıracak önemli anlaşmalara imza atılacak." dedi.

Necmettin Batırel tarih verdi: Şubat'ta dövizde çok büyük bir hareketlenme yaşanacak
OYNAT 01:18
Necmettin Batırel tarih verdi: Şubat'ta dövizde çok büyük bir hareketlenme yaşanacak
Ekonomist Necmettin Batırel, TVNET canlı yayınında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat ayında gerçekleştireceği Suudi Arabistan ve BAE ziyaretine vurgu yapan Batırel, 'Şubat ayında dövizde büyük bir hareketlenme yaşanacak. Bu ülkelerde döviz girişini arttıracak çok büyük anlaşmalar yapılacak. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki bazı şirketlere ortak olacaklar.' açıklamasında bulundu.

"YABANCILAR ŞİRKETİ BAVULA ATIP GÖTÜRÜYOR MU?"

Suudi Arabistan ve BAE'nin Türkiye'deki bazı şirketlere ortak olacaklarını ifade eden Batırel, "Ortak olsunlar. Hem yabancı yatırımcı gelsin diyoruz. Hem kendi malımızı satıyoruz diyoruz. Satmakla ne ilgisi var? Adam İngiltere'de mahalle satın alıyor. Aldığı mahalleyi kendi ülkesine mi götürüyor? Hayır. Türkiye'de bir şirkete yabancılar ortak olduğu zaman o şirketi bavullarına koyup götürüyorlar mı? Adamlar döviz geldiği için memnun oluyor." ifadelerini kullandı.

Şubat ayında bu görüşmelerle büyük bir döviz girdisi olmasının yanı sıra cari açıkta da büyük bir daralma yaşanacağını söyleyen Batırel, "Her ay açıklanan rakamlar o şekilde devam ediyor. Reel sektörün güven endeksi 109,5 seviyesine çıkmış. İş dünyasının güveni son derece yüksek." diye konuştu.

Necmettin Batırel: '10 milyar doları şak satarım' sözlerim o an biraz abartılı olmuş
EKONOMİ
Necmettin Batırel: '10 milyar doları şak satarım' sözlerim o an biraz abartılı olmuş

Necmettin Batırel: '10 milyar doları şak satarım' sözlerim o an biraz abartılı olmuş
OYNAT 02:00
Necmettin Batırel: '10 milyar doları şak satarım' sözlerim o an biraz abartılı olmuş
Ekonomist Necmettin Batırel, TVNET canlı yayınında, geçtiğimiz yıllarda söylediği 'Şak 10 milyar dolar bozdururum, şaşırır millet. Dolar düşer' sözlerine açıklık getirdi. O an için biraz abartılı rakamlar söylediğini ifade eden Batırel, 'Merkez Bankasının ne kadar kararlı olmasını vurgulamak için söyledim. Bu benim için gurur verici bir tablo. 2016 yılıydı, spekülatif bir döviz kuru artışı vardı. Danışıklı dövüştü tamamen.' diye konuştu.
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