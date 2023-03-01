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Ekonomi

Necmettin Erbakan Üniversitesinden Personel Alım İlanı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 770 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

06:30 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; adaylar sadece tek bir pozisyon için nitelik kodu belirterek başvuru yapabilecek.


Adayların online başvuru yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sisteme yükledikleri belgeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına T.C. Kimlik numarasını da belirterek şahsen veya noterden onaylı vekalet ile ulaştırmaları gerekmektedir.


Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek.


#Basın İlan Kurumu
#Necmettin Erbakan Üniversitesi
#Personel
1 saat önce
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Necmettin Erbakan Üniversitesinden Personel Alım İlanı
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