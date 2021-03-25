Ekonomi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
BASIN İLAN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 11 Öğretim Üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 24 Mart'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.

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