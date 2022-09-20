Ekonomi New York borsası Fed toplantısı öncesi düşüşle açıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

New York borsası Fed toplantısı öncesi düşüşle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak toplantısı öncesi güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,73 azalarak 30.792,13 puana geriledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
​New York borsası Fed toplantısı öncesi düşüşle açıldı
Arşiv.

S&P 500 endeksi yüzde 0,88 azalışla 3.865,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kayıpla 11.435,03 puana indi.

Fed'in enflasyonla mücadelede "ultra şahin" para politikalarını sürdüreceği beklentileriyle endeksler, yeni gününün açılışında negatif bir seyir izliyor.

Bankanın agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile tahvil piyasalarından çıkış hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,58 seviyesinde seyrediyor.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan ve yüzde 18 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor.

Analistler, Fed'in yarınki toplantısında faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin de kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, konut başlangıçları ağustosta aylık yüzde 12,2 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi. Ülkede inşaat izinleri ise ağustosta aylık bazda yüzde 10 azalışla Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. İnşaat izinlerindeki düşüş, konut inşaatının yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle baskı altına girdiğine işaret etti.

Faizi artırınca enflasyon düşmedi: ABD ve Avrupa ülkeleri umduklarını bulamadı
EKONOMİ
Faizi artırınca enflasyon düşmedi: ABD ve Avrupa ülkeleri umduklarını bulamadı

Borsa güne yükselişle başladı
EKONOMİ
Borsa güne yükselişle başladı
Metro çalışmasında vinç kazası

Metro çalışmasında vinç kazası

​Sancaktepe'de 2 kişi hayatını kaybetti.
Gümüşhanede ilginç gelenek

Gümüşhane'de ilginç gelenek

Çatılarda dikkat çeken isimler.
Erdoğandünyaya sesleniyor

Erdoğan
dünyaya sesleniyor

​Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu'nda açıklama yapıyor.

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

İstanbul'da Balıkesir çıkarması

​İstanbul, Balıkesir Tanıtım Günleri'ne akın etti.

​Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık

​Biri bitmeden yenisi başladı

​AK Partili vekilden dikkat çeken iddia

Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı
Dünya

Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı

Belçika İnşaat Konfederasyonu (Embuild), ülkede yapı sektörünün durumuna ve son dönemde yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, ülkedeki inşaat şirketlerinin yarısının teslimat sorunları, malzeme fiyatları veya müşteri talepleri nedeniyle bir süre için faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi. Embuild'in 6-13 Eylül'de 317 müteahhitle bir anket çalışması yaptığına dikkati çekilen açıklamada, inşaat şirketlerinin yüzde 53'ünün faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan İngiltere'nin benzin fiyatlarına eleştiri: Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı
Dünya

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan İngiltere'nin benzin fiyatlarına eleştiri: Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki benzin fiyatlarını eleştirdi. Bir akaryakıt istasyonunda video çeken Bolsonaro, "İngiltere'de benzin litre başına 1.60 euro. Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı. Brezilya petrolün en ucuz olduğu ülkelerden biri." dedi.
İmamoğlu havlu attı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık
Gündem

İmamoğlu havlu attı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı’nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Yarın ülkenin başındasınız" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına 'yeşil ışık' yaktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.