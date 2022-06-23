Ekonomi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
BASIN İLAN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 22 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2’ nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak ve yapılacak Uygulama sınavı sonucuna göre Cankurtaran görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere 2 (iki) Spor Uzmanı, 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanı başarı sıralaması sonucuna göre 7 Büro Personeli, 14 Destek Personeli (Temizlik), 2 Destek Personeli (Şoför), 17 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 1 Teknisyen alınacak.

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