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Ekonomi Nisan ayında fiyatı en fazla artan ve en çok ucuzlayan ürünler belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nisan ayında fiyatı en fazla artan ve en çok ucuzlayan ürünler belli oldu     

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 24,91 ile domateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,71 ile patlıcan oldu.

Haber Merkezi İHA
Nisan ayında fiyatı en fazla artan ve en çok ucuzlayan ürünler belli oldu
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2021 Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 17,14, aylık yüzde 1,68 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık olarak fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre en yüksek fiyat artışı yüzde 24,91 ile domateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,71 ile patlıcan oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay domatesteki fiyat artışını yüzde 15,76 ile çocuk gömleği, yüzde 14,95 ile kadın elbisesi izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,56 ile erkek gömleği, yüzde 13,87 ile ampul, yüzde 13,72 ile kadın ayakkabısı yer aldı.

En çok patlıcan ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,71 ile patlıcanda oldu. Bunu yüzde 7,66 ile salatalık, yüzde 4,95 ile genç odası takımı, yüzde 4,7 ile çarliston biber, yüzde 4,62 ile yemek odası takımı, yüzde 4,51 ile yatak odası takımı takip etti.

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