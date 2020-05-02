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Ekonomi Nisanda en fazla soğanın fiyatı arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nisanda en fazla soğanın fiyatı arttı

İTO verilerine göre, soğan yüzde 32,67 ile fiyatı en fazla artan, taze fasulye yüzde 32,11 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Ticaret Odası (İTO) nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 32,67 ile soğan olduğunu bildirdi.

İTO tarafından Nisan 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 77'sininperakende fiyatı artarken, 33'ünün fiyatı düştü, 132'sinin fiyatı isedeğişmedi.

Nisan ayında "Gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler" alt grubunda yeralan soğan, yüzde 32,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, yüzde 28,21 ile portakal, yüzde 22,79 ile patates, yüzde 22,29 ile limon, yüzde 20,64 ile oturma odası takımı ve yüzde 17,54 ile elma oldu.

Taze fasulye fiyatı en fazla azalan ürün oldu

Söz konusu dönemde "Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler" alt grubundayer alan taze fasulye yüzde 32,11 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün
oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 31,49 ile kabak, yüzde 31,27 ile patlıcan,yüzde 25,83 ile salatalık, yüzde 23,91 ile dergiler olarak gerçekleşti.

Nisan ayında önceki aya göre fiyatı en çok artan ve azalan harcama kalemleri şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Soğan
32,67
Portakal
28,21
Patates
22,79
Limon
22,29
Elma
17,54
Muz
12,40
Havuç
11,09
Ispanak
9,78
Pırasa
6,40
Lahana
5,35
Domates
5,05
Kabak
31,49
Salatalık
25,83
Bakla

23,79
Yeşil Soğan
21,81
Kıvırcık Salata
11,83
İşlenmiş Tarım-Sınai ve Diğer Ürünler Yüzde Değişim (%)
Oturma Odası Takımı
20,64
Yemek Odası Takımı
14,93
Yatak Odası Takımı
14,91
Gazoz
8,22
Kolalar
6,98
Mercimek

5,94
Meyve Suları

5,42
Tavuk

5,20
Dergiler

23,91
Gazyağı

19,36
Tüpgaz

12,38
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Yüzde Değişim (%)
Taze Fasulye

32,11
Patlıcan

31,27

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