Nişantaşı Üniversitesi 146 akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
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