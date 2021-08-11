Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak      

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır. ""Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ilandaki ""Aranan Nitelikler"" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından; olmaktadır.

Son başvuru tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.

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