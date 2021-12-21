Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak
BASIN İLAN

Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak

Nişantaşı Üniversitesi, 55 akademik personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 18 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacak.

Son başvuru 1 Ocak 2022 olarak belirlendi.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Liradan büyük geri dönüş

'Lira'dan büyük geri dönüş'

​Dünya basını TL'nin değer kazanımını böyle duyurdu.
BDDK harekete geçti

BDDK harekete geçti

​Kur manipülasyonlarına suç duyurusu.
TLye güvenen kazanacak

TL'ye güvenen kazanacak

​İsteyen vatandaşlar TL mevduatlarını dövize endeksleyebilecek.
Eğitim hakkına Yunan gasbı

Eğitim hakkına Yunan gasbı

Atina 10 yılda 126 Türk okulunu kapattı.
Operasyon öncesi kapı kapı gezdiler

Operasyon öncesi kapı kapı gezdiler

​TÜSİAD Başkanı Kaslowski'nin Avrupa ve Ankara'daki ziyaretlerinin zamanlaması çok ilginç.
Üretimin lokomotifi model fabrikalar

Üretimin lokomotifi model fabrikalar

​Firmaların altyapısı uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye dönüşüyor.
Nakil sonrası ilaçlara dikkat

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

​Nefroloji Uzmanından önemli detaylar.
118 ülke kapsama alanında

118 ülke kapsama alanında

​Türkiye uzaydaki 8 uydusu ile yer kürede kapsama alanını genişletti.
18 milyon insanı suyla buluşturduk

18 milyon insanı suyla buluşturduk

​Afrika ve Asya'da toplam 22 ülkede 34 bini aşkın su kuyusu açtık.
Afganistan'da 5 havalimanı için ortak teklif

Afganistan'da 5 havalimanı için ortak teklif

​Türk ve Katar şirketleri Afganistan'daki havaalanları için mutabakat imzaladı.
Yedi yıldır süren savaşın hikayesi

Yedi yıldır süren savaşın hikayesi

​Maryna Er Gorbach, yeni filmi Klondike'de Donbass savaşını anlatıyor.
Nallıhan kuşları güvende

Nallıhan kuşları güvende

​Kuş Cenneti'ne su sağlayan Sarıyar Barajı'nda kirlilik oranı düşük çıktı.

​Yeni ekonomik tedbirler sonrası Bakan Nebati'den ilk açıklama.

​EPDK: Fiyatlara bu gece yapılacak artışlar durduruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.