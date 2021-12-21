Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak

Ekonomi

Bol faizli yılları mı özlediniz?

Faizleri düşürerek daha çok yatırım ve daha çok istihdam oluşturmayı hedefleyen ekonomi programına karşı girişilen kur spekülasyonu, paradan para kazanmaya alışmış kesimin 1990’lı yıllardaki özlemi olarak görülüyor. 1999-2021 yıllarında Türkiye'nin vergi gelirleri borçlarının faizini ödemeye yetmiyordu.