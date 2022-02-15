Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
BASIN İLAN

Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak

Nişantaşı Üniversitesine Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, istenilen belgeleri ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren on beş gün içerisinde elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kesik baş aranıyor

Kesik baş aranıyor

Baba evde parçalanmış oğlu bahçede donmuş halde ölü bulundu.
Hastanedekorku dolu anlar

Hastanede
korku dolu anlar

​Husumetlisi ile karşılaşınca kurşun yağdırdı.
Kanadada OHAL ilan edildi

Kanada'da OHAL ilan edildi

Ülke tarihinde ilk defa Acil Durumlar Yasası yürürlüğe koyuldu.
Üç KDV<br>indirimi daha

Üç KDV
indirimi daha

​Özel eğitim ve sağlık hizmetleriyle konutlar için KDV indirimleri planlanıyor.
TİKA'dan son Osmanlı diplomatına mezar

TİKA'dan son Osmanlı diplomatına mezar

​FETÖ'cülerin naaşı kaçırırken tahrip ettiği mezar aslına uygun olarak tekrar yapıldı.
Elektrik faturası ucuzlayacak

Elektrik faturası ucuzlayacak

​Meskenlere KDV indirimi, esnafa ise kademeli tarife gündemde.
Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.
Hemzemin geçitte faciaya kıl payı

Hemzemin geçitte faciaya kıl payı

​Trenin çarptığı otomobil sürücüsü son anda atlayıp canını kurtardı.
Müslümanlar Fransa'yı terk ediyor

Müslümanlar Fransa'yı terk ediyor

​Yükselen İslam karşıtlığından büyük kaçış.
Barajın kalkmasının sıralamaya etkisi yok

Barajın kalkmasının sıralamaya etkisi yok

​YÖK Başkanı Erol Özvar: Yeni sistemle daha fazla öğrenciye şans verilecek.
Rusya gerilimi düşürüyor

Rusya gerilimi düşürüyor

​Putin, diplomasiye yeşil ışık yaktı.
28 Şubat'ın kayıp kitapları eve döndü

28 Şubat'ın kayıp kitapları eve döndü

​Depolara kaldırılan ve kaybolan binlerce kitap ait oldukları yere döndü.
Suikast silahları bulundu

Suikast silahları bulundu

Halil ​Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar dere yatağına atılmış.
Vaka sayısında korkutan artış

Vaka sayısında korkutan artış

​Kovid-19 vakaları tüm illerde 100 bin kişide 100'ü aştı.

Beşiktaş maçı sonrasında büyük tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.