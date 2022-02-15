Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilan metninde belirtilen şartları taşıyan adayların, istenilen belgeleri ilanın Resmi Gazete'de yayın tarihinden itibaren on beş gün içerisinde elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.
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