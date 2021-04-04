Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Nişantaşı Üniversitesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımları 2 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
Nişantaşı Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

23 Mart 2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

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