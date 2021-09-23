Ekonomi Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı
BASIN İLAN

Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

Nişantaşı Üniversitesi, Fakülte-Yüksekokul-Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı
Nişantaşı Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 101 akademik personel kadrosu için son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.

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