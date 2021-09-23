Nişantaşı Üniversitesinden akademik personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 101 akademik personel kadrosu için son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular elden veya posta yoluyla Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.

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