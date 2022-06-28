Ekonomi Nizip Belediyesi zabıta memuru alım ilanı
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Nizip Belediyesi zabıta memuru alım ilanı

Nizip Belediyesi, zabıta memuru alım ilanını duyurdu. Belediye, alımların 28 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nizip Belediyesi zabıta memuru alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacak.

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