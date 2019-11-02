Ekonomi Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 7 ayda 400 bine yaklaştı En çok araç alım satım işlemi yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 7 ayda 400 bine yaklaştı: En çok araç alım satım işlemi yapıldı

Nöbetçi noterlikte işlem sayısı 7 ayda 400 bine yaklaştı: En çok araç alım satım işlemi yapıldı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin çalışmasıyla ülke genelinde başlatılan nöbetçi noterlik uygulamasında işlem sayısı 7 ayda 400 bine yaklaştı.

Haber Merkezi AA
Nöbetçi noterlere ilgi büyük.
Nöbetçi noterlere ilgi büyük.

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, hafta sonu nöbetçi olarak hizmet veren noterliklerde 6 Nisan-27 Ekim 2019 arasında en çok araç alım satım işlemi yapıldı.

  • Bu kapsamda uygulamanın başladığı günden bu yana nöbetçi noterler, 257 bin 408 ikinci el araç satışı, 23 bin 533 de araçların ilk tescil işlemlerini gerçekleştirdi.

Araç sahipleri için yeni dönem başladı
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Araç sahipleri için yeni dönem başladı
Araç sicil ve tescil işlemleri, ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından noterlere devredildi.

Araç satışını, vekaletname, ihtarname ve diğer işlemler takip etti. Konsolosluklarda ise en çok vekaletname işlemi alındı.

Nöbetçi noterlik uygulamasında 6 Nisan-27 Ekim 2019 arasında yapılan işlem sayısı 383 bin 690 olarak kayıtlara geçti. Bu işlemlerden 381 bin 828'i yurt içinden, bin 862 işlem de konsolosluklardan gerçekleştirildi.

Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebiliyor.

Noterde bıçaklı kavga kamerada
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Noterde bıçaklı kavga kamerada
Noterdeki dayak iddiasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdur olduğunu iddia eden yaşlı kadın ve yakınlarının noter çalışanlarına bıçakla saldırdıkları görüldü.


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