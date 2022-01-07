Nohuttan atıştırmalıkla dünya piyasasına girdi

Sağlıklı atıştırmalık kategorisi, özellikle koronavirüs ile beraber hızla büyüyor. Bu süreçte raf ömrü uzun ve koruyucu madde içermeyen, sağlıklı paketli gıdalar tercih edilmeye başlanmış durumda. Koronavirüs döneminde evde fazla vakit geçirildiği sırada tüketilen atıştırmalıkların insan vücudunu olumsuz etkileyecek herhangi bir madde içermemesi önem taşıyor.

"Nohut, özümüze ait en değerli süper gıdalardan biri"

Türkiye’de yaklaşık 3 yıl önce sektöre adım atan kadın girişimci Hatice Bilici, "Türkiye’de Anadolu topraklarına ait kaliteli, besleyici ürünlerin katma değerli olarak dünyaya sunulmasını istedik. Türkiye’de bizim süper gıdalarımızın ne olabileceği konusunda araştırmalar yaptık. Bu alanda kaliteli, besin değeri yüksek ürünler tercih ediliyor. Nohut bazlı sağlıklı atıştırmalıklar üreterek katma değerli atıştırmalıklar üreterek birçok ülkeye satmaya başladık. Baklagillerden yapılan, kaliteli besin değeri yüksek sağlıklı atıştırmalıklar ve bütünsel gıdalar daha çok tercih ediliyor. Bizim marka olarak nohutu seçmemizdeki neden ise, nohutun tam anlamıyla özümüze ait en değerli süper gıdalardan biri olması" dedi.

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’’Koronavirüs döneminde sağlıklı atıştırmalıklar daha çok tüketilmeye başladı’’

Koronavirüsle beraber insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için kaliteli beslenmeye daha çok önem vermeye başladığını söyleyen Bilici, "Koronavirüs döneminde sağlıklı atıştırmalıklar daha çok tüketilmeye başladı. Koronavirüs sebebiyle evlere kapanmamızdan dolayı yeme alışkanlıklarımız da değişti. Genel olarak hayat tarzımızı, fiziksel ve ruhsal sağlığımızı direkt etkilediğinden sağlıklı atıştırmalık kategorisi hızla büyüyor. Özellikle kolay ulaşılabilen, uygun fiyatlı, sağlıklı ama tattan ödün vermeyen keyifli yiyecekler en çok tercih edilen gıdalar oldu.

Bununla beraber atıştırmalıkların yeterli besin değeri içermesi de en önem verilen noktalardan biri haline geldi. Tüketicinin sağlık bilincinin gün be gün artması nedeniyle küresel pazarda fonksiyonel gıdalara verilen önemin gittikçe artıyor. Ürettiğimiz atıştırmalıklar hem yüksek proteinli hem de glütensiz şekilde üretildi. Atıştırmalıklarda katkı maddesi olmaması sağlık açısından daha faydalı oluyor. Bizde bunları gözeterek üretimlerimizi yaparak yurt içine ve yurt dışına hizmet veriyoruz" diye konuştu.

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"İhracatta hedef ABD’den sonra Kanada"

Sağlıklı atıştırmalık gurubunda ürettikleri ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesiyle ilgili de bilgi veren Bilici, ‘’Ürettiğimiz sağlıklı atıştırmalıklar 2022’de ABD’de Amazon satışlarında şirket ve aileler için karışık kutularımız öne çıkacak. ABD’de varlığımızı artırmanın yanı sıra, ürünlerimizi Kanada’ya da ihraç etmeyi planlıyoruz. Hammadde ihtiyacımızı tamamen Türkiye’den karşılamaya çok özen gösteriyoruz. Ürünlerimizin yerli payı yüzde 100” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 17 Uşaklı kadın girişimci Ayşe Erdem, köylerdeki atölyelerde, eski halı, kilim ve çaputlardan elde ettiği malzemeyi kişiye özel tasarımlarla yeniden dokutarak, yurt dışına satıyor. Erdem,1993 yılında Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulundan mezun olduktan sonra aynı yıl Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kütüphane müdürü olarak atandı.<br><br>Burada 4 yıl çalışan Erdem, memuriyetten istifa edip, memleketi Uşak'ta, bir halı firmasında yönetici olarak işe başladı. Edindiği tecrübelerle kendi işini kurmaya karar veren Erdem, 2009'da ortağıyla birlikte halı ve kilim sektöründe faaliyete başladı. Kişiye özel tasarımlar üzerine yoğunlaşan Erdem, kıl, kendir ve çaput kilim ve halıları söktürüp yeni tasarımlarla, istenilen ebatlarda halı ve kilim dokutuyor. Erdem, Uşak ve Manisa'daki 60 civarındaki tezgahta 150 kadar kadına istihdam sağlıyor.<br><br> \"Ürettiğimiz halının eşi yok\"<br><br>Ayşe Erdem, tamamen yurt dışı odaklı çalıştıklarını belirtti.<br><br>Katıldıkları fuarlardan siparişler aldıklarını aktaran Erdem, \"Ağırlıklı olarak ihracatımız ABD, Almanya ve Fransa'ya oluyor. Modern halılar üretiyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin metre kare halı ihracatı yapabiliyoruz.\" dedi. Daha önce eski kilimleri satın alıp, satışa çıkardıklarını aktaran Erdem, şöyle devam etti:<br><br>\"Tamamen eskimiş kullanılmayacak olanları nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Bu işi yapmaya karar verdik. Eski kıl, kendir, çaput gibi kilimleri söküp bunları modern halılara aktarıyoruz. Bunlar siyah beyaz ağırlıklı oluyor genellikle ama mobilyalara uygun şekilde de içerisine renk de katabiliyoruz. Yani tamamen kişiye özel bir tasarım oluyor. Bizim ürettiğimiz halının başka eşi yok. Alan kişiye de bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Onu başka bir evde ya da başka bir yerde görme şansı yok. Tek ürün.\" \"Hep beraber büyüyoruz\"<br><br>Yaptığı işten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:<br><br>\"Keşke daha çok kadına istihdam sağlasaydım. Güzel bir şey. Hep beraber büyüyoruz. Sektörün genelinde hep erkekler var. Halılarıyla ünlü Uşak'tan çıkan bir kadın olarak bu işi başarabildiğim için gurur duyuyorum.\" Uşaklı kadın girişimci ürünleriyle dünyaya açıldı: Eşi benzeri yok kişiye özel tasarım yapıyor Eski halı ve kilimleri söktürüp talep edilen tasarım ve ebatlarda yeniden dokutarak yurt dışındaki müşterilerine satan Ayşe Erdem, 150 kadına istihdam sağlıyor. Kadın girişimci Ayşe Erdem "Ağırlıklı olarak ihracatımız ABD, Almanya ve Fransa'ya oluyor. Modern halılar üretiyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin metrekare halı ihracatı yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Mutfağında farklı lezzetleri keşfetmeye çalışan Emine Altındağ, demir tatlısı yapmak için gerekli malzemeyi temin etmesiyle başladığı mutfak malzemesi ve pasta kalıbı işine koyuldu. Sektöre 6 yıl önce giren Altındağ, anlaştığı bir ustayla imal ettiği kalıpların sosyal medyadan ilgi görmesiyle ilk dükkanını açtı. İşlerinin büyümesiyle talebe yetişemeyen girişimci Altındağ, KOSGEB desteğiyle yurt içi ve dışından talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor. <br><br> Ticaret hayatına dair hiç bilgisi olmadığını anlatan Altındağ, KOSGEB'in girişimci kadınlara verdiği destekle hayatının değiştiğini aktardı. Altndağ, başvuruların son gününde görevlinin de ilgisiyle hikayesinin başladığını anlatarak, \"Gördüğüm kursun ardından KOSGEB desteğiyle, vergi levhamla 10 metrekarelik ilk küçük şahıs firmamı açtım. Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım. 100, 200 derken kadınlarımız işlerini büyütebilirler.\" diye konuştu. \"Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz\" <br><br> Kısa sürede mutfak araç gereçleri üzerine satış yaptığı dükkanında işleri büyüttüğünü, yurt içi ve dışı satışlarıyla yıllık 3 milyon lira gelir elde ettiğini vurgulayan Altındağ, şöyle devam etti: \"Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. e-ticaret işlerine de devam ediyoruz. Sayfamızın farkına varan yurt dışından takipçilerimiz de var. Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz. Mutfağımda yemek yaparken, saçımda yağ ve salça kokusu varken 40'lı yaşların üzerinde ticarete atıldım.\" \"Türkiye ekonomisinde biz de varız\" <br><br> Altındağ, mağazasında birçok farklı mutfak ürününün satışını yaptığını söyledi. <br><br> Salgından önce çalışmak isteyen kadınlar için kurslar verdiğini paylaşan Altındağ, şunları kaydetti: \"Birçok kadın bazı nedenlerle çalışma hayatında yer alamıyor. Ben ve benim gibi girişimci kadınlara yardımcı olacak benden daha fazla kanala ulaşabilecek bakan, müsteşar, haberci, memur ya da Anadolu'daki sıradan bir kadın olur. Birbirimize destek verelim, 'Türkiye ekonomisinde biz de varız' diyelim. Benim tek istediğim bu. Yaşım 48 çocuklarımı büyüttüm, hayatımın sonuna doğru gidiyorum, bir insanın hayatına nasıl dokunabilirim bunun mücadelesi içindeyim.\" Altındağ, şehit ailelerinin ve ekonomik olarak zayıf durumda olan ailelerin kız çocuklarına burs imkanı sağlamak istediğini de sözlerini ekledi. KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten kadın girişimci yılda 3 milyon lira kazanıyor Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum Konya'da 10 metrekarelik dükkanda mutfak malzemeleri satışıyla başladığı işi KOSGEB desteğiyle büyüten 48 yaşındaki Emine Altındağ, ihracata başladı. Altındağ "Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım.Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Toplamda yıllık 3 milyon lira gelir elde ediyorum" ifadelerini kullandı.



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