Norveç enerji sektöründe 3 günlük grev yarın başlıyor: Avrupa'da gaz fiyatları şimdiden yüzde 7 yükseldi

Norveç Petrol ve Gaz Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için yarın greve gidecek.

Avrupa için önemli bir gaz tedarikçisi olan Norveç'te başlayacak olan grev, gaz fiyatlarında şimdiden artışa yol açtı.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 1 Temmuz'da megavatsaat başına 147 eurodan kapandı.

Norveç Petrol ve Gaz Birliğinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidecek.

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ÇALIŞMALAR DURDURULACAK

Yarın üç açık deniz sahasında grev başlayacak ve çözüm bulunamaması halinde 6 Temmuz'da üç sahada daha çalışmalar durdurulacak.

Sahalarda grevin başlamasıyla ülkenin doğalgaz üretimi günde 292 bin varil petrol eşdeğeri azalacak. Bu da doğalgaz ihracatının yüzde 13 düşmesi anlamına geliyor.

Grevin ardından petrol üretiminde de günlük 130 bin varil kayıp olacağı düşünülüyor.

Avrupa için önemli bir doğalgaz tedarikçisi olan Norveç'ten yapılan açıklamanın ardından doğalgazın megavatsaat başına fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 6,8 artışla 157 euroya yükseldi.

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