Ekonomi Norveçli firma için üretilen balık taşıma gemisi denize indirildi
İŞ DÜNYASI

Norveçli firma için üretilen balık taşıma gemisi denize indirildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Norveç merkezli Nordlaks firması için inşa edilen canlı balık taşıma gemisi denize indirildi. Gemide iki adet, 2 bin metreküp kapasiteli balık taşıma tankının bulunuyor.

Haber Merkezi AA
Norveç merkezli Nordlaks firması için inşa edilen canlı balık taşıma gemisi.
Norveç merkezli Nordlaks firması için inşa edilen canlı balık taşıma gemisi.

Tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Tersan Tersanesi'nde yapımı tamamlanan 84,25 metre uzunluk ve 19 metre genişliğe sahip "Bjorg Pauline" adlı gemi için tören düzenlendi.

Törende konuşan Tersan Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, Nordlaks firmasıyla iki gemi yapımı için anlaştıklarını söyledi.

Bunlardan ilkini teslim etmenin gururunu yaşadıklarını belirten Gazioğlu, "Bu gemi, tersanemiz ve ülkemiz için çok önemli çünkü yeni nesil off-shore kültür balıkçılığı sektöründe hizmet veren, en son teknolojilerle donatılmış öncü gemilerin ilki olacak. Bu canlı balık taşıma gemisi, Nordlaks ile aynı zamanda Norveç ile olan güçlü ve geleceğe taşınacağına inandığımız partnerliğimizi de temsil ediyor." dedi.

Norveç merkezli Nordlaks firması için inşa edilen canlı balık taşıma gemisi.

Gemide iki adet, 2 bin metreküp kapasiteli balık taşıma tankının bulunduğunu aktaran Gazioğlu, LNG hibrit konsepti ile doğal gazdan elektrik üretilerek geminin pervane ve güç sistemlerinin çalıştırıldığını dile getirdi.

  • Gazioğlu, gelecek yıl ilkbaharda teslim etmeyi planladıkları ikinci gemide ise ayıklama, oksijen ve hidrojen peroksit sistemleri ile ozon jeneratörü çalışmalarının yapılacağını anlattı.

Nordlaks yetkilisi Inge Berg de tersanenin tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Yalova Valisi Muammer Erol ve diğer protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından geminin suya indirme işlemi tamamlandı.

Borsadaki hızlı düşüşün sırrı çözüldü: Hisseler rehin verilmiş
EKONOMİ
Borsadaki hızlı düşüşün sırrı çözüldü: Hisseler rehin verilmiş

Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak: 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkması bekleniyor
EKONOMİ
Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak: 150 baz puanlık bir indirim kararı çıkması bekleniyor
Bakanlık açıkladı

Bakanlık açıkladı

HDP'li başkan teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı.
Okul yöneticileri açığa alındı

Okul yöneticileri açığa alındı

Mert, okulda çikolata yerden fenalaşarak hayatını kaybetmişti.
Vampirler topluluğu

'Vampirler topluluğu'

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'dan Nobel için sert tepki.
İzleri doktor fark etti

İzleri doktor fark etti

​2,5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia.
Meclis'ten geçmeli

Meclis'ten geçmeli

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik Libya açıklaması.
Google seçti: <br>En iyisi Lokma

Google seçti:
En iyisi Lokma

​Yemek tarifi uygulaması Lokma "en iyi kişisel gelişim uygulaması" alanında ipi göğüsledi.

Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.

FETÖ'nün hücre evlerine baskın

FETÖ'nün hücre evlerine baskın

Örgütün yeni yapılanmasına büyük darbe vuruldu.
10 yılın<br>en düşük seviyesi

10 yılın
en düşük seviyesi

​İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Barutsuz topta rekor

Barutsuz topta rekor

Türkiye'nin geliştirdiği elektromanyetik top Tufan'da büyük başarı.
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

​Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuştu.
Mehmetçik girerse dengeler değişir

Mehmetçik girerse dengeler değişir

TSK'nın Libya'daki varlığı bölgede yeni bir sayfa açacak.
7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

7.2 büyüklüğünde depremler üreten diri faylar var

​Deprem uzmanı Sözbilir'den çarpıcı açıklama.
Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

Kaşgar'ın tarihi camisinin son hali içler acısı

​On binlerce Uygur'un cemaatini oluşturduğu tarihi cami şimdi bomboş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.