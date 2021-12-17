AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'ekonomik OHAL' manipülasyonlarına sert tepki: Kimse aklından bile geçirmesin

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzzet Özgenç'in 'ekonomik OHAL' manipülasyonuna tepki gösterdi.

Türkiye'de bir ekonomik buhran olduğuna ilişkin açıklama yapanları eleştiren Numan Kurtulmuş, "Kimilerinin söylemeye çalıştığı gibi asla serbest pazar ekonomisinin kurallarından vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, sosyal politika donanımlı, gerçekten etik kurallarla çevrilmiş bir serbest pazar istikametinde yürüyüşünü sürdürecektir." diye konuştu.

"'EKONOMİK OHAL' HADDİ AŞAN BİR SÖZDÜR"

Yapılan ekonomik OHAL benzetmesinin Türkiye'de ve Türkiye'yi dışarıdan takip eden çevrelerde önemli bir takım endişeleri ortaya çıkardığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bir kez daha çok net söylüyorum. Ekonomik OHAL gibi bir laf, haddi aşan bir sözdür. Kimsenin aklından geçmesin. Türkiye, serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde hareket ediyor ama şunu gördük; bir laf ortaya atıldı özellikle sosyal medyada kimler kimler arkasından takıldı gitti." ifadelerini kullandı.

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ÖZGENÇ NE DEMİŞTİ?

Yeni ekonomik modele döviz üzerinden gösterilen direnç, kara propagandaya dönüşmüş, 17-25 Aralık sonrasında FETÖ’ye destek veren açıklamalarıyla dikkat çeken Hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, “ağır ekonomik bunalım sebebiyle alınabilecek olağanüstü hal tedbirlerine dair” bir paylaşım yaparak “OHAL” iddiasını ortaya atmıştı.

GÜNDEM Numan Kurtulmuş'tan 'Ekonomik OHAL' tepkisi: Özgenç saçmaladı