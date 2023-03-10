Ocak ve şubatta 25 milyon kişi hava yolunu tercih etti 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün şubat ayına ait havacılık istatistiklerini açıkladığı belirtildi. Buna göre, uçak trafiğinin şubatta, geçen yılın aynı ayına göre iç hatlarda yüzde 28,3 artarak 65 bin 457'ye, dış hatlarda yüzde 32,1 artışla 42 bin 788'e ulaştığı, üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 31,9 artarak 139 bin 771'e yükseldiği belirtildi. Aynı ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 5 milyon 613 bin, dış hat yolcu trafiğinin ise 6 milyon 132 bin olduğu ifade edilerek, "Direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 25 artışla 11 milyon 750 bin yolcuya çıktı. Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2023 yılı Şubat ayında, 2020 yılının aynı ayına göre eski seviyesine oldukça yaklaştı. Havalimanlarımız direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde 2023 yılı Şubat ayında 2020 yolcu trafiğinin yüzde 95'i gerçekleşti. Ayrıca, aynı ayda üst geçişler dahil toplam uçak trafiği ise aşılmış oldu" denildi.

İstanbul Havalimanı'nda ise şubat ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 556, dış hatlarda 26 bin 5 olmak üzere toplamda 35 bin 561'e ulaştığı kaydedilerek, 5 milyon 114 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'nı tercih ettiği; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da 15 bin 445 uçak trafiği gerçekleştiği ve 2 milyon 409 bin yolcuya da hizmet verildiği belirtildi.

2 aylık dönemde yolcu trafiği yüzde 36 artış gösterdi

Uçak trafiğinin ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; iç hatlarda 129 bin 281, dış hatlarda 90 bin 666 olarak gerçekleştiği bildirilerek, "Üst geçişlerle birlikte toplam 286 bin 814 uçak trafiğine ulaşıldı. İç hat uçak trafiği yüzde 27,5, dış hat uçak trafiği yüzde 33,2 ve üst geçişler dahil toplam uçak trafiği yüzde 31,5 artış gösterdi. Havalimanlarında iç hat yolcu trafiği yüzde 20,7 artarak 12 milyon 372 bine, dış hat yolcu trafiği yüzde 54,8 artışla 12 milyon 998 bine çıktı. Aynı dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 36 artarak 25 milyon 382 bine çıktı. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği de 550 bin 802 tona ulaştı. İstanbul Havalimanı'nda iki aylık dönemde 74 bin 449 uçak trafiği gerçekleşirken, 10 milyon 768 bin yolcuya da hizmet verildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçak trafiği 33 bin 46 oldu. 5 milyon 204 bin yolcu da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı tercih etti" ifadelerine yer verildi.



