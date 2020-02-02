Ekonomi Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı Etek ise fiyatı en çok azalan ürün oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı: Etek ise fiyatı en çok azalan ürün oldu

Ocakta en fazla salatalık fiyatı arttı: Etek ise fiyatı en çok azalan ürün oldu

İTO verilerine göre, geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kalemi yüzde 41,99 ile yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık oldu. Kadın giyimi alt grubunda yer alan etek, yüzde 16,99'luk gerileme ile fiyatı en çok azalan ürün oldu.

Haber Merkezi AA
Salatalık Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün oldu.
Salatalık Ocak ayında fiyatı en çok artan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) bu yılın ocak ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan harcama kaleminin yüzde 41,99 ile salatalık olduğu bildirildi.

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 89'ununperakende fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

  • Ocak ayında gıda harcamaları, yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yeralan salatalık, yüzde 41,99 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; yüzde 40,87 ile domates,yüzde 36,48 ile mandalina, yüzde 35,46 ile yeşil soğan, yüzde 28,45 ile kabak,yüzde 23,67 ile mahkeme ve avukatlık ücretleri oldu.

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EKONOMİ
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Etek yüzde 16,99 ucuzladı

Geçen ay giyim harcamaları, kadın giyimi alt grubunda yer alan etek, yüzde 16,99 gerileme göstererek fiyatı en çok azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 15,36 ile kadın pardesüsü, yüzde 14,52 ile kadın kazağı, yüzde 13,92 ile kadın elbisesi, yüzde 13,80 ile çocuk ceketi ve yüzde 13,77 ile çocuk pantolonu oldu.

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