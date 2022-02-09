Ekonomi Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesi bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı: 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesi bekleniyor

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021 döneminde 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

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Haber Merkezi AA
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı: 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesi bekleniyor
Foto/arşiv

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Şubat Cuma günü açıklanacak Aralık 2021 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralıkta 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için ödemeler dengesi beklentileri 4 milyar 880 milyon dolar ile 2 milyar 500 milyon dolar cari açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 14 milyar 620 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2021 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 12 milyar 500 milyon dolar ile 15 milyar 700 milyon dolar arasında oldu.

Cari işlemler hesabı, kasım döneminde 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 256 milyon dolar olmuştu.

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