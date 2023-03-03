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Ekonomi

ODTÜ 156 sözleşmeli personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 156 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

06:30 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
ODTÜ.

ODTÜ.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17:30'da sona erecek.


Başvuruda bulunacak adayların, http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçeyi doldurması ve Üniversite Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları gerekmektedir.


Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.


#Basın İlan Kurumu
#ODTÜ
#Sözleşmeli Personel
2 saat önce
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ODTÜ 156 sözleşmeli personel alacak
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