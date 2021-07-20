Ekonomi Öğrenci taşıma hizmeti alınacak
BASIN İLAN

Öğrenci taşıma hizmeti alınacak

Kütahya Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci taşıma hizmeti alınacağını duyurdu. Müdürlük, ihalenin 10 Ağustos'ta 'açık ihale usulü' olacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenci taşıma hizmeti alınacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale, 10 Ağustos'ta yapılacaktır.

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