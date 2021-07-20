Öğrenci taşıma hizmeti alınacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın aldığı karara tepki: İkircikli kararı şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının başörtüsü kararına ilişkin, "Din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum." dedi.