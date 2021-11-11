Ekonomi Öğretim Üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Öğretim Üyesi alım ilanı

Siirt Üniversitesi, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre 20 öğretim üyesi alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretim Üyesi alım ilanı
Siirt Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Adayların, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgelerin onaylı sureti veya e-devlet çıktısı (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik) nüfus cüzdanı örneği ön yüzü ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular 9-23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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