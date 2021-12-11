Öğretim üyesi alım ilanı

İki milyon TL'ye satışa çıkarılan 1+1 daireler izdihama neden oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir inşaat firmasının ikinci etap projesi için iki milyon liradan satışa çıkarılan 1+1 daireler izdihama neden oldu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle yetkililer kapıları açamadı.