OGS depozitosu bankaların insafına kaldı: Müşterilerin toplam alacağı 700 milyon lira

Otoyol ve köprülerde geçerli olacak tek sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) geçiş dönemi yaklaşırken Otomatik Geçiş Sistemi’nin (OGS) akıbeti bankaların insafına kaldı.

Vatandaşların merak ettiği 40 dolara varan OGS cihazlarının depozitosuna ilişkin uygulama bankadan bankaya değişiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün karışmadığı OGS cihaz satışında yeni yönetmelikte iadelere dair net bilgi yer almazken, bankaların iade alışverişine ise karışmayacağı öğrenildi.

700 MİLYON LİRALIK BÜYÜKLÜĞÜ VAR

1.2 milyon adet OGS’nin kullanıldığı geçiş sistemlerinde 40 dolara varan depozitoların toplam büyüklüğü ise günümüz kurlarıyla 700 milyon lirayı aşıyor. Karayolları yönetmeliğinde HGS dönüşümünün ücretsiz olacağı savunulurken, bankaların ise etiket ücretini yansıtıp yansıtmayacağı bilinmiyor. 31 Mart’ta devreye girecek yeni sistem öncesi hesapta bulunan paraların ve alacakların tüm işleminin banka hesabı üzerinden yapılacağı biliniyor.

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FOTOĞRAF 11 Karayolları Genel Müdürlüğü, artık kullanılmayacak olan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanıcılarının, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde başlayacak Hızlı Geçiş Sistemi'nin (HGS) etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımları paylaştı. Otoyol ve köprülerde 31 Mart'tan sonra Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) kullanılamayacak.<br><br> OGS'nin yerini tamamen kullanılmakta olan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) alacak.<br><br>OGS etiketi olan araç sahiplerine cihazın alındığı banka tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından HGS'ye geçiş için yapılması gerekenleri paylaştı. 9 maddelik paylaşıma göre geçiş sürecinde araç sahiplerinin bilmesi gerekenler şöyle:<br><br>- OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart’tan önce başvuru yapılacak. - İptal edilen OGS’nin yerine HGS hesabı açılacak.<br><br>- Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecek. - OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.<br><br>- İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabında ya da kredi kartına iade edilecek. - OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek.<br><br> - İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacak.<br><br> - OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek olmayacak.<br><br> - 31 Mart’a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecek.️<br><br> Son gün 31 Mart: 9 maddede OGS'den HGS'ye geçiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 31 Mart'ta Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının iptal edileceğini bildirerek, cihazların değiştirilmesi konusunda izlenecek yolu paylaştı.

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BANKALARIN BİR KISMI İADE EDECEK

OGS depozitolarında bankaların inisiyatifi yer alırken, satış yapan bankaların bir kısmının ücretleri iade edeceği yer öğrenildi. Kamu bankalarının da yer aldığı OGS satışında bazı bankaların ise depozito iadesi yapmayacağı bilgisine ulaşıldı. Bankaların depozitoyu iade etmemesine dair ise bir yaptırım ya da yönetmelik bulunmuyor.

OGS satışı yapan bankaların iade etmeme nedeni ise yerine verilecek HGS etiketinin ücretli olmasını savunması. HGS etiket ücreti ise şu anda PTT şubelerinde yapışkan tipi etiket bedeli 15 lira, kart tipi etiket bedeli ise 30 lira olarak yer alıyor.